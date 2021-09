Le orchidee sono tra le piante più amate e diffuse nelle case. Nella maggior parte dei casi si tratta di orchidee Phalaenopsis ma non è raro incontrare amanti di orchidee più particolari come il Cymbidium.

Le orchidee, solitamente, vengono regalate anche in occasioni speciali dal momento che, all’apparenza, sono molto semplici da curare.

Tuttavia, anche se molti le sottovalutano sono molte le accortezze che bisogna avere nei confronti di queste meravigliose piante. Sicuramente la cura è più semplice rispetto a quella di altre piante ma non va comunque presa alla leggera.

La Paphiopedilum

Tra le orchidee più particolari troviamo quelle di varietà Paphiopedilum, di origine tropicale. La bellezza di queste orchidee non è solo legata ai fiori ma anche alle foglie durature e molto particolari.

Infatti è una delle poche orchidee che mantiene un meraviglioso aspetto anche in assenza di fiori.

A differenza delle altre varietà che producono molti fiori per volta nel caso della Paphiopedilum lo stelo produrrà un solo fiore, raramente due.

Si tratta di fiori molto grandi e colorati che durano anche un paio di mesi. Potranno essere lasciati sulla pianta o recisi, in ogni caso la durata sarà notevole. Non sono difficili da mantenere ma, rispetto alle classiche Phalaenopsis, richiedono alcune attenzioni in più.

Per quanto riguarda le esigenze di luce, il bisogno varierà a seconda della specie, tuttavia nella maggior parte dei casi la stanza non dovrà essere eccessivamente luminosa.

Le annaffiature dovranno avvenire regolarmente per mantenere il substrato umido ma non eccessivamente fradicio.

In inverno ridurre le annaffiature mentre nel periodo estivo si consiglia di aumentare sensibilmente.

Molti buttano i gusci delle uova ignorando che sono importantissimi per questo sorprendente motivo

Le uova sono alimenti molto utilizzati in cucina, spesso ci si chiede come riutilizzare i gusci dopo aver preparato una deliziosa torta. Infatti molti buttano i gusci delle uova ignorando che sono importantissimi per questo sorprendente motivo.

Frequentemente possono essere utili per piante e attività di giardinaggio.

La Paphiopedilum, ad esempio, è un’orchidea che non ama particolarmente il substrato acido. Per questo motivo si consiglia di utilizzare dei gusci di uovo ricchi di calcio per ridurre l’acidità del substrato.

Sarà sufficiente mischiare al bark dei gusci sbriciolati e ridotti in polvere, circa sette grammi ogni litro di substrato. Questo si rivelerà molto utile per favorire il corretto sviluppo della pianta.