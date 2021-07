I truccatori professionisti hanno particolari tecniche grazie a cui nascondere i piccoli difetti e valorizzare i punti di forza. Tra queste indubbiamente figura anche il make up delle ciglia inferiori, grazie a cui ottenere un trucco occhi incredibilmente straordinario. L’unica regola è truccare le ciglia inferiori nel modo giusto per scongiurare un mascara colato dopo poche ore od occhiaie più accentuate. Purtroppo ancora molte trascurano questo trucco eccezionale per uno sguardo magnetico e ciglia sensazionali. Quindi ecco i migliori modi di truccare le ciglia inferiori per catturare lo sguardo di tutti.

I vantaggi nel trucco delle ciglia inferiori e i migliori modi di farlo

Un buon make up di questa zona apre lo sguardo e illumina l’occhio. Bisogna però specificare che esistono dei casi in cui è meglio evitare di truccare le ciglia inferiori. Chi ha borse sotto gli occhi od occhiaie particolarmente evidente dovrebbe evitare il make up delle ciglia inferiori per non accentuare questi inestetismi.

In tutti gli altri casi, invece, questo è il vero segreto di occhi magnetici. Questo semplice trucco ricorda alla mente lo stile Twiggy e conferisce al volto un aspetto sicuramente curato. Ecco, quindi, tante possibili idee per il trucco delle ciglia inferiori e i migliori modi di valorizzarle.

Ancora molte trascurano questo trucco eccezionale per uno sguardo magnetico e ciglia sensazionali

Partendo dall’applicazione il nostro consiglio è innanzitutto quello di truccare le ciglia inferiori solo quando il mascara delle superiori è asciutto. Effettuare un movimento a zig-zag mentre lo sguardo punta verso l’alto. Per le meno esperte suggeriamo di posizionare un po’ di carta o una velina appena sotto le ciglia. È possibile, comunque, rimuovere eventuali macchioline con un bastoncino cotonato imbevuto di acqua micellare. Suggeriamo di utilizzare un mascara waterproof per evitare che il prodotto coli.

Tante possibili idee di make up

Tra le idee di make up delle ciglia inferiori è possibile spaziare dal semplice mascara nero a prodotti colorati. Nel primo caso il nostro consiglio è di passare il mascara singolarmente ciglia per ciglia. Esistono anche mascara trasparenti per questa zona. Essi fissano le ciglia senza aggiungere colore per un effetto estremamente naturale.

Poi mascara volumizzanti, allunganti e quelli “effetto ciglia finte”. Per i mascara colorati sulle ciglia inferiori consigliamo di puntare su oro o argento. Il tocco particolare è un mascara glitterato. Ecco invece il segreto per ottenere ciglia da cerbiatta anche senza trucco in questa precedente guida.