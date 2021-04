Molte persone stanno facendo questa lungimirante e particolare scelta lavorativa che tutti dovrebbero valutare

Il lavoro è cambiato radicalmente da qualche anno a questa parte. Le macchine hanno rimpiazzato l’uomo in molte mansioni. Il digitale avanza sempre più.

Tutto ciò può essere molto vantaggioso. Se ne guadagna in sicurezza e in tranquillità.

Con l’avvento del Covid 19, inoltre, si è avuta una ulteriore metamorfosi. Si è cominciato a parlare di smart working. Invece di recarsi in ufficio è possibile rimanere a casa e lavorare da remoto.

In tal modo cambiano completamente tutti gli scenari.

Molte persone, ad esempio, stanno facendo questa lungimirante e particolare scelta lavorativa che tutti dovrebbero valutare.

Il lavoro oggi richiede determinate caratteristiche

Da questa trasformazione conseguono diversi corollari. Le aziende, infatti, cercano profili radicalmente differenti rispetto a qualche anno fa. In un articolo precedente, ad esempio, si è visto come sviluppare e affinare le qualità più richieste nel mondo del lavoro.

Oggi si dà un peso maggiore alle cosiddette soft skills. Si tratta di abilità trasversali che non comprendono strettamente i titoli accademici o la formazione classica.

Attengono, invece, alle caratteristiche di personalità. Si pensi, ad esempio, alla flessibilità e all’adattabilità alle situazioni. La motivazione è basilare come l’ottimizzazione del tempo che si ha a disposizione.

Perfezionando tali caratteristiche sarà più facile entrare in questo nuovo mondo del lavoro.

Il South Working

Oggi si parla di un nuovo fenomeno che deriva dal lavoro a distanza. Si tratta del cosiddetto South Working. Diversi professionisti che lavorano in grandi aziende del Nord Italia hanno scelto di trasferirsi al Sud. L’importante è avere una connessione a Internet e il gioco è fatto. I piccoli borghi sul mare si stanno ripopolando grazie a questi smart workers.

Ma come mai? Si tratta di emigrazione di ritorno per chi è originario del Sud. O una nuova esperienza per chi risiede al Nord. I vantaggi sono molteplici. Basti pensare al costo della vita più basso, alla tranquillità e alla bellezza degli scorci paesaggistici. Tra una riunione e l’altra si può anche fare un tuffo a mare.

Sicuramente un’idea da prendere in debita considerazione.