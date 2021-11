L’interpretazione dei sogni è una materia difficile e affascinante che incuriosisce tantissime persone. In altri articoli su ProiezionidiBorsa l’argomento è stato trattato diffusamente, scoprendo alcuni interessanti significati nascosti.

L’inconscio invia dei veri e propri messaggi attraverso i sogni ed è importante saperli interpretare per capirli meglio. Un sogno ricorrente di molte persone è quello di vedere la propria morte. Inaspettatamente ci possono essere tante interpretazioni.

Il consiglio principale rimane sempre di rivolgersi a uno psicologo, ma si può avere una minima idea di cosa il proprio inconscio vuole comunicare anche continuando a leggere l’approfondimento di oggi. Infatti, molte persone sognano di morire ma non tutti sanno cosa significa davvero. Scopriamolo insieme.

Il lato positivo del lutto

Il tema è sicuramente molto delicato. Sognare di morire, magari circondati dai propri cari e dal loro dolore, è straziante. Addirittura, alcuni possono sognare di essere morenti, in coma, e arrivare a desiderare che la morte in sogno avvenga presto, per alleviare le proprie sofferenze.

Il lutto e la perdita, anche in sogno, toccano non solo sé stessi ma anche i propri cari. Nel sogno si può anche arrivare a sentire le loro parole, la loro disperazione. Cosa significa, dunque, quando l’inconscio “parla” in questa maniera e fa vivere questo terribile momento?

In genere, questo sogno si verifica quando il sognatore si è incamminato sul viale del tramonto e vede la vita solo al passato, senza percepire più un futuro. Lentamente, si perde così la voglia di conquistarsi altri giorni, altro tempo, altre cose da fare. Insomma: si perde la voglia di vivere. Si vorrebbe qualcosa che possa fermare il tempo e la propria mente.

Questa, dunque, potrebbe essere una delle tante interpretazioni di questo sogno tanto triste: una tristezza proporzionale a ciò che si prova nella vita di tutti i giorni, magari senza neanche accorgersene. Incredibile a dirsi, però, c’è un lato positivo anche in questo sogno all’apparenza negativo, oscuro e terribile.

Quando si sente la preoccupazione e il dolore dei propri cari, la loro disperazione che è reale e vivida, è un segno che si è consapevoli di quanto si è costruito in vita. Si sa, intimamente, di aver vissuto intensamente, facendo e dando del bene a tante persone. Sognare i propri cari addolorati diventa una sorta di premonizione di quanto accadrebbe davvero.

Il consiglio ideale è di non pensare solo alla parte triste e malinconica di questo sogno, ma di prenderlo anche come una sincera autovalutazione di sé stessi e di come si è vissuto. Non serve disperarsi per il futuro, piuttosto bisogna avere più fiducia in ciò che si è seminato.