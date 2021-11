Molte persone ignorano che la buccia di questo agrume può essere riutilizzata in tantissimi modi

È davvero un peccato dover buttar via qualcosa che può essere riutilizzato. Anche con il cibo un bravo cuoco con un po’ di esperienza ripropone le rimanenze in cucina senza farsene accorgere. E così anche per il resto, con un po’ di furbizia e creatività si può riciclare ogni oggetto che sta per essere destinato alla spazzatura.

Oltre agli oggetti che vengono buttati quotidianamente, come ad esempio questo contenitore di una famosa bevanda, che può essere riutilizzato con idee geniali, ci sono altre cose che vengono buttate via di corsa. Prendiamo ad esempio la buccia di questo buonissimo agrume può essere riutilizzata in moltissimi modi che molte persone ignorano.

Buoni e saporiti, possono essere impiegati anche fuori dalla cucina

Da pochi giorni si può acquistare da fruttivendoli e supermercati, un agrume speciale che è un piacere mangiare dopo i pasti o durante una pausa. Stiamo parlando del mandarino, apprezzato da sempre dai più piccoli, da uno spicchio tira l’altro, saporiti e salutari.

Solitamente quasi nessuno immagina che quelle bucce possono essere preziose per altri utilizzi. Infatti la buccia di mandarino è perfetta per essere riutilizzata non solo in cucina, ma in moltissime occasioni di riciclo. Si eviterà così di doverle buttare, sperimentando magari molte idee originali senza spendere nulla.

In cucina è possibile riciclare le bucce preparando una buonissima marmellata o liquore o addirittura del sale aromatizzato. Quest’ultimo va preparato con queste proporzioni: la buccia di un mandarino grattugiato ogni 15 cucchiaini di sale. Versare il sale su una teglia con carta da forno e far essiccare per circa 10 minuti a 50°C. Lasciarlo raffreddare ed inserirlo nel barattolo per conservarlo.

Ma una delle scelte che possono davvero mettere tutti d’accordo è sicuramente la buccia di mandarino candita e ricoperta di cioccolato. Inoltre si può aromatizzare l’olio extravergine d’oliva inserendo per ogni 100 ml la buccia di un mandarino e lasciare che si aromatizzi per circa 10 giorni al buio.

E per le giornate fredde ci si può riscaldare con un infuso di bucce di mandarino, da preparare al momento con acqua calda e lasciando le bucce per almeno 5 minuti.

Molte persone ignorano che la buccia di questo agrume può essere riutilizzata in tantissimi modi

Oltre ai vari utilizzi in cucina, si può utilizzare la buccia del mandarino anche per preparare un ottimo scrub naturale. Basterà prendere le bucce fatte seccare precedentemente, tritarle con l’aiuto di un mixer o frullatore, aggiungere dello zucchero e yogurt bianco. Questo scrub è ottimo per ammorbidire e nutrire la pelle, ma se si vuole contrastare la cellulite si potrà preparare un preparato apposito con il sale da cucina.

Per un’atmosfera dolce e rilassante, si possono preparare dei ceri con i rimasugli di candele, le bucce di mandarino e un cartone del latte. Basta far sciogliere la cera a bagnomaria nel cartone, mescolare le bucce e aggiungere lo stoppino con l’aiuto di uno stuzzicadenti.

