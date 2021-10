Quando si tratta di moda e beauty la maggior parte delle donne sono ossessionate dalle mani e dal viso. Infatti, queste sono le due aree su cui si concentra più l’attenzione altrui e che rappresentano un vero e proprio biglietto da visita. Nel caso delle mani bisogna concentrarsi sia sulle unghie che sull’idratazione della pelle. Il viso necessita e ha bisogno invece di molte più cure. Importante è anche l’acconciatura che funge da vera e propria cornice. Per questo motivo molte donne, di solito circa una volta al mese, decidono di affidarsi ad un professionista. A volte però quando si esce dal salone, si compromette tutto il suo duro lavoro. Per questo oggi facciamo un esempio in merito. Infatti, molte lo fanno, ma questo gesto apparentemente innocuo rovina i capelli dopo il parrucchiere. Vediamo insieme che cos’è e scopriamo perché dovremmo evitarlo.

Stiamo parlando del gesto più comune di tutti, ovvero lavarsi la cute. Questo in alcuni casi può diminuire gli effetti benefici che abbiamo comprato a caro prezzo durante la nostra seduta di bellezza. Ci riferiamo nello specifico ai momenti in cui abbiamo fatto ricorso ad una tinta o ad un riflessante. Nel primo caso, infatti, sono necessarie circa 72 ore per far sì che la cuticola del capello si chiuda completamente e che sigilli al suo interno il nuovo pigmento. Nel secondo caso invece non si tratta di una scelta permanente. La nuova sfumatura, infatti, non penetra a fondo dentro al capello e dopo vari lavaggi va via naturalmente, ripristinando il proprio tono naturale. Per questo lavarsi il cuoio capelluto troppo spesso potrebbe diminuire drasticamente l’effetto che si è appena ottenuto.

Come proteggere i capelli colorati

Passiamo però ai modi per proteggere la nostra tinta. Prima di tutto, quando ci si lava in doccia è necessario evitare temperature troppo alte. È meglio anzi procedere impostandola su una intermedia e poi finire con una fredda per l’ultimo risciacquo. In questo modo riusciremo a chiudere le squame e a rendere i capelli più forti e luminosi. Se il clima fuori lo consente, è meglio evitare delle asciugature troppo aggressive. Allo stesso modo bisogna fare attenzione ad un’esposizione solare eccessiva. In ogni caso però se si desidera ottenere delle informazioni più mirate per la nostra chioma consigliamo di rivolgersi ad un professionista.

