Specialmente in un periodo complesso quale quello attuale, rinnovare l’aspetto di casa richiede energie di ogni tipo, ma primariamente economiche. Cosa consigliare a giovani coppie che sono in procinto di vivere una vita matrimoniale o famiglie già al completo che hanno bisogno di un restyling economico della casa? ProiezionidiBorsa intende mostrare molte idee geniali per rinnovare l’arredo di casa senza troppi soldi ma con tanta fantasia.

Superfici in marmo

Uno delle tendenze d’’arredo oggi frequentissime è avere in casa oggetti in marmo. Dai comuni vasi, ai comodini, al tavolo o alle madie, il marmo conferisce immediatamente un tocco chic all’abitazione, specie se abbinato ai toni dell’oro. La sua bellezza trova giustificazione, però, in un prezzo sufficientemente alto e difficile da sostenere.

Un modo economico per non rinunciare ad avere superfici in marmo a casa è quello di acquistare un rotolo di carta adesiva in fantasia. Tinteggiare il vecchio comodino, magari di bianco, e applicare sulla superficie la carta effetto marmo è una possibile soluzione.

Stampe economiche

Un’altra tendenza attuale è quella di riempire le pareti di piccoli quadri. I siti che offrono in vendita tali disegni, tuttavia, richiedono ingenti sforzi economici.

Un modo per avere un risultato simile risparmiando decine e decine di euro, è quello di stampare i disegni preferiti, reperibili online. Foto in dettaglio di angoli della casa, lo zoom su una foglia di una pianta o su un materiale poroso sono immagini assai suggestive.

Molti siti offrono promozioni gratuite di stampe, anche a blocchi di 100 o 200 foto per volta, pagando le sole spese di spedizione. Basta trovare qualche cornice a un buon prezzo e il gioco è fatto. I più abili possono tentare anche disegni fatti a mano.

Stile industriale

Tra le molte idee geniali per rinnovare l’arredo di casa senza troppi soldi ma con tanta fantasia, è possibile trovare ispirazione per creare dei ripiani. Lo stile industriale è oggi molto in voga ed estremamente minimale.

Questo è un vantaggio, perché acquistare dispense o ripiani porta oggetti aperti, in metallo e legno, oltre che rappresentare una tendenza, permette di risparmiare. I mobili pieni e interamente in legno hanno un prezzo notevolmente più alto.

Il tagliere alternativo

Legno in essenza, ceste e piante sono il trittico più frequente degli ultimi tempi in fatto di arredo. Un modo per reimpiegare piccoli taglieri in legno ormai in disuso è quello di utilizzarli come base porta vaso per piante sospese. Basterà praticare dei fori all’estremità, inserire della corda e appendere il tutto dovunque si voglia. Sopra basterà collocare le piante, magari a cascata.

Altre idee

Queste sono molte idee geniali per rinnovare l’arredo di casa senza troppi soldi ma con tanta fantasia. Poi, ancora, è possibile creare mensole con vecchi porta spezie da parete tinteggiati, oppure usare vecchi carrellini come comodini o mini librerie.

O, ancora, realizzare delle mensole con piccole tavole di legno recuperate, in modo da acquistare solo le staffe. Consigliamo di rinnovare il fondo della libreria con carta adesiva, per rinfrescare l’aspetto dello studio o delle stanze dei bambini.

Comprare del nastro adesivo dai toni oro o argento, aiuta a disegnare geometrie sui vecchi mobili, per renderli immediatamente più adatti allo stile attuale.

