Il vestito è pronto, il trucco è fatto e l’intimo da abbinare è steso sul letto. Non resta allora che vestirsi e godersi la serata. Spesso però molte donne lamentano dei dolori alla schiena o alla testa, e questo perché a volte si commette un errore con il proprio reggiseno.

Questa parte dell’intimo è molto importante perché sorregge il seno. Indossando il reggiseno infatti si evitano molti dolori alla schiena, soprattutto se si ha un seno importante. Ma come mai pur indossando il reggiseno si hanno dolori alla testa e alla schiena?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Molte commettono questo errore con il reggiseno che porta dolore alla testa e alla schiena

Nei negozi di intimo ci sono a disposizione tantissimi prodotti con tantissime forme e colori. Esistono quelli con il ferretto, con l’imbottitura, a balconcino, a fascia, con le bretelle e senza. Insomma con il reggiseno si può veramente giocare tanto. Ma quello che è veramente importante, per scegliere il reggiseno giusto, è la comodità.

Come deve essere un reggiseno

Il reggiseno deve sorreggere il seno e abbracciarlo, non deve stringerlo e non deve nemmeno essere troppo largo. Un reggiseno sbagliato può portare a dolori della schiena e della testa. Questo perché la schiena deve sorreggere il seno e anche i muscoli del collo sono sempre a lavoro per sostenere il peso del seno. Questo causa, appunti, dolori alla schiena e alla testa, come sottolinea anche il The British School of Osteopathy.

Un errore comune che si fa nel tempo

Purtroppo molte commettono questo errore con il reggiseno che porta dolore alla testa e alla schiena. Infatti bisogna sapere che il seno cambia nel tempo e che quindi si avrà bisogno di un reggiseno diverso. Per questo motivo si sconsiglia di acquistare sempre la stessa taglia di reggiseno, perché magari non è più quella giusta. E se la taglia non è giusta può provocare dolori al corpo.

Approfondimento

Il miglior cosmetico per essere abbronzata tutto l’anno ma ancora di più d’estate.