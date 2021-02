Il moelleux è un dolce tipicamente francese, ottimo per concedersi un gustoso fine pasto. La sua caratteristica più conosciuta e più deliziosa è senza il dubbio la sua parte interna, cremosa e quasi liquida. Impossibile riuscire a dire di no a un dolce simile, oggi lo prepareremo in una versione originale. Prepariamo il moelleux al cioccolato e un ingrediente speciale, un dolce originale dal cuore cremoso. Oltretutto si tratta di una ricetta con pochissimi ingredienti e facile da fare anche per chi non è molto bravo in cucina. Il successo è assicurato.

Ingredienti

Per fare il moelleux abbiamo bisogno di:

400g di crema di marroni;

100g di cioccolato fondente;

50g di burro;

3 uova.

Preparazione

Prepariamo il moelleux al cioccolato e un ingrediente speciale, un dolce originale dal cuore cremoso. Per prima cosa tritiamo tutto il cioccolato fondente e uniamolo in una ciotolina con il burro a pezzetti. Sciogliamo il cioccolato e il burro mettendo la ciotola a bagnomaria. Attenzione a far scaldare solo per il tempo necessario a sciogliere gli ingredienti. Appena sarà pronto leviamo dal fuoco e lasciamo raffreddare da parte.

Nel frattempo in un’altra ciotola capiente rompiamo le uova e sbattiamole con una frusta. Aggiungiamo quindi poco per volta la crema di marroni e amalgamiamo bene tra loro questi due ingredienti. Infine uniamo anche il cioccolato e il burro fusi. Mescoliamo bene fino ad ottenere un bel composto uniforme.

Prendiamo una tortiera di 16 cm e imburriamola o ricopriamola con della carta forno. Se decidiamo di usare la carta forno tagliamo due pezzi: uno rotondo per la base e una striscia lunga per i bordi. Non devono essere presenti pieghe. Rovesciamo quindi l’impasto nella tortiera (non al centro, ma sui bordi) e livelliamolo. Inforniamo in forno preriscaldato statico a 170 °C e cuociamo per circa 25-30 minuti. Prima di servire lasciamo raffreddare e riponiamo in frigo per 3 ore.

Ora possiamo finalmente servire il nostro squisito moelleux. Il sapore sarà unico e il suo cuore morbido conquisterà davvero chiunque.