Secondo lo scrittore Theodor Fontane “una giusta economia non dimentica mai che non sempre si può risparmiare: chi vuole risparmiare sempre è perduto, anche moralmente”.

Risparmiare soldi ogni giorno è importante per affrontare le varie situazioni impreviste che la vita ci pone davanti.

Nonostante i benefici siano innegabili, è bene non esagerare poiché si rischia di vivere una vita in proiezione, cioè non godendosi il presente perché troppo preoccupati per il proprio futuro.

Un punto di equilibrio c’è: di seguito saranno indicati alcuni modi per risparmiare ogni giorno continuando a fare acquisti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Organizzazione e gestione delle spese

Messo da parte l’eccesso da sindrome del risparmio e i rimorsi da acquisto, si può tirare un sospiro di sollievo e concentrarsi sul programmare i propri acquisti.

La prima cosa da fare che rientra tra i modi per risparmiare soldi ogni giorno continuando a fare acquisti consiste proprio in questo.

Tramite un’analisi accurata dei vari luoghi in cui si può acquistare un prodotto e/o usufruire un servizio è possibile farsi un’idea chiara dell’obiettivo cui si vuole giungere e i margini di spesa.

Risparmiare, però, non consiste soltanto nello scegliere il prodotto o il servizio che abbia il miglior rapporto qualità prezzo. Attraverso una serie di escamotage è possibile non rinunciare ai propri desideri. Se si desidera viaggiare durante il periodo estivo si può, ad esempio, staccare il biglietto con largo anticipo; si può anche non rinunciare agli abiti di marca, ma comprandoli soltanto durante il periodo degli sconti.

Le vacanze natalizie sono trascorse da un mese e le decorazioni devono essere sostituite poiché troppo vecchie? La soluzione consiste nell’approfittare delle promozioni di fine stagione, piuttosto che acquistarle l’anno successivo.

Alcuni esempi pratici

Vediamo quali sono altri modi per risparmiare soldi ogni giorno continuando a fare acquisti.

Cercare di pagare in tempo le bollette o le tasse universitarie può essere un buon modo per risparmiare a lungo termine e per evitare, in certi casi, gli interessi per ritardo di pagamento.

Chi ha dimestichezza con i social potrebbe sfruttare questa capacità diventando tester per alcuni brand, ricevendo dei regali da poter utilizzare piuttosto che, ad esempio, acquistarli in profumeria.

Si può anche risparmiare sul costo dell’albergo diventando dei tester di hotel.

Chi invece ha una casa piena di oggetti che non utilizza più potrebbe portarli presso il mercato dell’usato più vicino, traendo guadagno da cose dismesse; oppure caricare delle immagini degli stessi su siti web che, al pari dei negozi offline, si occuperanno della vendita.

Infine, si potrebbe scegliere di aprire un conto corrente a zero spese e utilizzare i mezzi pubblici, quando possibile, al posto della propria auto.