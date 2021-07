I fiori di zucca sono la specialità della primavera e dell’estate. Conosciutissimi e molto apprezzati, i fiori di zucca raggiungono la perfezione quando si friggono. Che chi ne va davvero matto e non vede l’ora che arrivi la stagione per approfittare di questa prelibatezza.

Sì, in effetti potrebbe sembrare una blasfemia. Fiori di zucca non fritti? Ma come? In verità non è necessario friggere i fiori di zucca per apprezzare la loro strepitosa bontà. Per chi non può mangiare il fritto, oppure deve ridurlo, esistono dei fantastici modi per poter mangiare i fiori di zucca in piatti gustosissimi. Ad esempio, sono ottimi anche al naturale oppure spadellati con pochissimo olio. Si tratta solo di trovare dei modi alternativi per utilizzare i gustosissimi fiori di zucca in cucina, senza friggerli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Andiamo a vedere qualche ricetta.

Modi alternativi per utilizzare i gustosissimi fiori di zucca in cucina senza friggerli

Un’ottima alternativa alla frittura è la cottura al forno.

Fiori di zucca ripieni

Dopo aver lavato e pulito i fiori, li passiamo leggermente in un preparato di olio e pangrattato finissimo. Prepariamo poi il ripieno, con quello che vogliamo. Può essere ricotta e spinaci, mozzarella e funghi oppure speck e gorgonzola, quello che preferiamo. Riempiamo i fiori, li ripassiamo un’altra volta leggermente nel pangrattato e li mettiamo a cucire in forno a 180° per una decina di minuti.

Frittata con i fiori di zucca

Anche con questa ricetta si potrà gustare il meraviglioso sapore dei fiori di zucca senza bisogno di friggerli. Sbattiamo le uova, aggiungiamo sale e pepe e un po’ di formaggio (a piacere) e i fiori di zucca, interi oppure tagliuzzati. Mettiamo in padella.

Insalata con i fiori

Fantastica ricetta estiva, da non perdere e da provare assolutamente, è l’insalata “floreale”. Aggiungiamo all’insalata i fiori commestibili che preferiamo, tra i quali anche i fiori i zucca. Condiamo e gustiamo!