Un solo pezzo per mille occasioni. Torna a sorpresa, per l’autunno inverno, la tuta. Declinata in mille versioni: workwear con effetti speciali, spaziale, salopette. Il punto di partenza è sempre quello ma il risultato è davvero glam. È un capo perfetto per le donne molto magre. Riempie e slancia. Sì, perché la tuta in versione post-pandemia si può portare con i tacchi. Niente collane, però. Meglio un mono orecchino lungo, se proprio si vuole. Ecco una guida al capo giusto per mille occasioni: con il supporto degli esperti della redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

In raso o pelle, da catena di montaggio

Moda, il grande ritorno della tuta. Ricorda il mondo degli aviatori e dei motori la tuta nera da officina in pelle ed ecopelle. Slancia la figura con pantaloni a tubo, maniche lunghe con polsino, collo a camicia, cintura in vita, chiusa da lunga zip color oro. Si porta di giorno con le sneakers e di sera con scarpe a tallone scoperto e tacco alto grosso. I colori migliori sono Viola, bordeaux oppure crema e melograno. Niente borsa: telefono e rossetto spuntano da un marsupio nero o dalla clutch design. Anche se arriva il tramonto, lenti oversize con montatura squadrata fumé.

La salopette da imbianchino

La tuta da imbianchino diventa il capo più glam per la passeggiata urbana, la lezione universitaria, un giro al parco col cane. È molto versatile in pelle bianca nacrè, con impunture a contrasto, da portare con le sneakers e un maglione bianco di lana mischiata a fili di lamé argento. Oppure rossa con zip sulle ginocchia, che la trasformano in bermuda da portare con stivali alti di camoscio. Sotto è perfetta la felpa verde felce in cotone, con cappuccio.

La tuta di paillettes nera con cintura in vita e aria un po’ spaziale, va bene da mezzogiorno in poi. Si può abbinarla a stivali texani neri, occhiali da diva e un giubbino aviator. Per la sera è elegantissima la tuta in velluto di seta, in colore indefinito tra nero e marrone, con bottoni e tasche sul davanti. Da portare con stivaletti in pelle lucida stampata coccodrillo a tacco sottile.