Il nero sofisticato si illumina di mille luci dorate per gli outfit del Natale 2020. È una festa più sobria che mai e tutta vissuta in famiglia. Ma nulla ci vieta di essere al top anche quando mantechiamo il risotto alla faraona o scodelliamo i tortellini in brodo. Ecco quali pezzi scegliere con l’aiuto degli Esperti di Moda di ProiezionidiBorsa.

Magnetico e corto o midi

All’insegna della tradizione, un ensemble in cashmere e seta percorso da fili di lurex oro, gonna al ginocchio e blusa. Con un paio di scarpe alte a tacco comodo oltre a calze trasparenti che mettono in evidenza le gambe.

Oppure un abito midi monospalla in satin nero, con strass dorati applicati sull’unica larghissima bretella. Se l’atmosfera è superglam, un minidress in micro o macro-paillettes nero con accessori oro.

Più sobrio, il classico tubino smanicato nero, con taglia mini e cinturino a fibbia sotto il seno, in morbido lurex dai bagliori oro. Per le teenager un abito sottoveste in tulle nero e oro da portare, esagerando, con gli anfibi in cuoio dorato che salgono alla caviglia.

Una catena che cattura la luce

Moda di Natale in nero e oro per dimenticare l’anno del Covid. La catena, per anni nascosta o camuffata, finalmente è in evidenza. Più collane a maglia grossa decorano il collo ma anche la caviglia, dove sostituiscono il cinturino. A mano, una borsa in metallo dorato profilata in cuoio, che cattura la luce. Oppure una clutch piccola e rigida da collezione. O una nuvola morbida e voluminosa con tracolla in catena oro a maglia macro.

È bello portare un regalo in nero e gold che trasmette forti emozioni. Ma deve essere veramente chic. Per esempio, un diffusore di profumo e oli essenziali luminoso ed elegante, con struttura in metallo nero e oro. Oppure una candela profumata racchiusa in un vaso surrealista, con l’immagine di un dolcissimo volto femminile.