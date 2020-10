Lo stile anni Ottanta è decisamente intramontabile e ci permette di reinventarci in un modo diverso ogni giorno della settimana. Gli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa ci aiutano a scegliere l’outfit giusto per uscire fino al coprifuoco e stupire gli amici all’aperitivo d’autunno.

Moda anni Ottanta per uno stile di sicuro impatto

La passeggiata col cane verso gli eleganti caffè del centro è un piacere che si amplifica percorrendo i quartieri residenziali più chic. Ci vuole una giacca prugna con polsini e collo arrotondati per accompagnare la gonna asimmetrica color ocra che si apre a portafoglio, mostrando non le gambe ma i leggings di pelle e gli stivali a tacco medio. Se, invece, la meta giusta sono i parchi, ci vogliono i jeans scuri con risvolto abbondante, lo stivale di vernice nera con la para, un blazer blu doppio petto in velluto liscio. E un dolce vita allegro, rosso fiamma.

La mini col tocco impertinente

Per una donna metropolitana che ama distinguersi, ci vogliono giacche corte in ecopelle o in tweed. Che lasciano spazio alla minigonna con le tasche, ai collant a pois o a rete e a una profusione di accessori. Collane, croci, perle si accumulano sul petto, in puro stile Madonna.

Per le più giovani il must è la mini in jeans o in lana scozzese con le frange, da portare con gli anfibi. Oppure coi mocassini, il gilet o il cardigan a losanghe da nerd e addirittura la cravatta.

Il tocco neoromantico

Moda anni Ottanta, per uno stile di sicuro impatto. È irresistibile il contrasto tra l’abito a volants, le sneakers di pelle con gli strappi e il bomber in pelle, lana o nylon con le maxi-spalle, da motociclista.

Grande ritorno della borsa rotonda, che si accompagna a questo outfit molto giovane. Ma anche a quello più quieto, adatto alla over 40: abito a uovo al ginocchio in lana o raso da indossare con stivali da motociclista. Borsa tonda, romantica, è rosa e con un grande fiocco. Ma il bon ton si smorza con occhiali neri a goccia super slim e mono-orecchino rock, pendente fino alla spalla.