Uno dei momenti cruciali al momento in cui rinnoviamo gli arredi o li acquistiamo per la prima volta è la scelta del mobilio.

Certamente buona parte la fa il nostro gusto personale.

Tuttavia, ci sono alcuni materiali che più di altri possono attirarci per il loro pregio e la sensazione di calore che emanano.

Uno di questi è sicuramente il legno.

Esso ci fa immediatamente pensare a un arredamento rustico o classico, quando in realtà può benissimo trovar spazio anche nel moderno.

Con i giusti accostamenti e un’adeguata dose di creatività, difficilmente dei mobili in legno ci faranno sfigurare, qualunque sia il nostro stile preferito.

Ciò che però spesso scoraggia molti dal preferirlo è la cura che richiede per mantenerlo vivo nel tempo.

Per mobili in legno lucidi e splendenti, però, potrebbero bastare pochissimi ingredienti che molti hanno già in casa con risultati strabilianti.

Non per forza professionale è meglio

Non mettiamo in dubbio la validità di certi prodotti e la necessità, in determinati casi, di non arrischiarsi col timore di rovinare un mobile pregiato.

Nonostante questo è altrettanto vero che ci sono alcuni rimedi naturali o casalinghi, i cosiddetti rimedi della nonna, che a volte sembrano far miracoli.

Per un parquet lucido e rinnovato, ad esempio, possiamo far affidamento a una bevanda che molti consumano quotidianamente.

Allo stesso modo, al reparto ortofrutta del supermercato, possiamo trovare un prodotto perfetto per maniglie e superfici metalliche splendenti.

Insomma, a quanto pare molte volte la soluzione a tanti dei nostri problemi quotidiani è davvero più vicina di quanto sembri.

Magari proprio sotto al nostro naso.

Mobili in legno lucidi e splendenti come appena acquistati con questa miscela fai da te, un vero trattamento di bellezza

È questo il caso anche dei mobili in legno.

Il legno, infatti, per rendere al massimo in bellezza anche dopo tanti anni non va solo spolverato e lucidato ma anche nutrito.

A questo proposito possiamo preparare in casa un vero e proprio trattamento di bellezza per i nostri mobili.

Potremmo restare davvero stupefatti dal risultato.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dell’olio di oliva, una manciata di sale fino e qualche goccia di olio essenziale del profumo che preferiamo.

Mescoliamo il tutto e utilizziamo un panno morbido per distribuire il composto ottenuto.

Lasciamo riposare il tutto per qualche ora e ripassiamo con un panno per eliminare l’eccesso di prodotto.

I nostri mobili in legno ne usciranno davvero rinati e in più la stanza profumerà come non mai della nostra essenza preferita.