Mai sentito parlare di misofonia? La misofonia si manifesta come reazione intollerante o negativa a uno o più suoni. Sebbene non ci siano ancora delle conferme, pare che possa essere classificata come disturbo neurologico. Se in generale la misofonia riguarda il 20% della popolazione italiana, tra coloro che soffrono di acufeni si stima che la percentuale di misofonici tocchi il 60%. Un breve documentario visibile online (in inglese), “Misophonia”, ha spiegato questo disturbo.

Come si manifesta la misofonia

A tutti è capitato di avere a che fare con un parente o un amico che impazziva quando sentiva il suono della masticazione o qualcuno che tirava su col naso. Al di là della maleducazione di chi compie tali gesti in pubblico, la reazione della persona disturbata da questi rumori sarà sicuramente sembrata esagerata. Si sarà innervosita, agitata, avrà risposto malissimo o se ne sarà andata sbattendo la porta.

Per ora, l’unica terapia utile per combattere la misofonia è quella cognitiva-comportamentale, ma la speranza è che presto si trovi una cura migliore. Chi lamenta questo disturbo, infatti, non sta esagerando ciò che prova. Il suo fastidio è paragonabile almeno a quello per le unghie contro la lavagna per la maggior parte delle persone.

Misophonia, il documentario che spiega il disturbo ancora misterioso

Su Internet si trovano sempre più informazioni riguardo la misofonia, ma quasi tutte sono ancora un po’ vaghe non solo per quanto riguarda le cure, ma anche i sintomi. In ogni caso, poche di queste rendono l’idea della realtà dei fatti.

Misophonia, il documentario di Mia Asante che spiega il disturbo ancora misterioso, è la soluzione a tutti i dubbi. In soli 15 minuti, il documentario alterna brevi animazioni e spiegazioni da parte di giovani che soffrono di questo disturbo. In questo modo ci si rende perfettamente conto di cosa si tratti e della sofferenza che comporta. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ne consigliano caldamente la visione, così che chi è misofonico si senta più compreso, e chi non lo è possa comprendere meglio chi ha vicino.