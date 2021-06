Come ogni anno, questi sono i mesi top per programmare gite al mare o in piscina, per riempire le giornate con amici e amiche e godersi il meritato relax. La ricerca dei luoghi più sconosciuti e isolati è sempre costante, per trovare posti più tranquilli per rilassarci. L’unico pensiero, quando ci mettiamo in viaggio è quello di arrivare prima possibile per distenderci al sole, abbronzarci e rinfrescarci un po’ in acqua, che sia dolce o salata. Ma quante volte, a pochi passi dalla meta, ci rendiamo conto di aver dimenticato qualcosa di fondamentale a casa?

Ecco una miniguida per essere organizzati in spiaggia scegliendo le cose giuste da mettere in borsa ed avere il necessario per rilassarsi al mare.

Beauty case

È indispensabile portare con sé una pochette contenente tutto l’essenziale per la bellezza e cura della pelle. Il primo accessorio che non può mancare è la crema solare protettiva, per evitare bruciature e conseguenze dannose alla pelle. Sarà utile aggiungere in borsetta una protezione alta per il viso, labbra, zone delicate o macchiate, una pomata per eventuali punture di meduse. Inserire anche olio rigenerante per i capelli, crema doposole, pettine, salviettine e disinfettante per tutte le esigenze.

Telo e cambio

Non scordare mai almeno 2 teli da mare, per stendersi al sole ed asciugarsi bene al ritorno. Per occupare meno spazio si potrà usare quello in microfibra, che occupa pochissimo spazio. Se l’intenzione è quella di stare molte ore fuori, munirsi di cambio asciutto, sia costume che copricostume, ed un paio di scarpe aperte di riserva.

Passatempo e snack

Oltre a portare i classici racchettoni con cui giocare con gli amici, se preferiamo qualche attività più statica possiamo optare per un cruciverba, un libro o un mazzo di carte.

In borsa non dovrà mancare acqua fresca a volontà, qualche bevanda più zuccherata e snack leggeri come frutta, cereali o crackers.

Non dimentichiamo la miniguida per essere organizzati in spiaggia scegliendo le cose giuste da mettere in borsa ed avere il necessario per rilassarsi al mare.