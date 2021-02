A chi non è mai successo di forare la gomma dell’auto nei momenti meno adatti e non di sapere come muoversi? Sfortunatamente, può succedere: un chiodo abbandonato sul manto stradale, un oggetto appuntito o un pezzo di lamiera possono forare le nostre ruote in un attimo. Quella che vogliamo proporre oggi è una mini-guida su come cambiare la ruota della macchina forata in poche mosse.

Cosa fare prima di cambiare la gomma

Cambiare la ruota di un’automobile non è così semplice, soprattutto se ci si lascia prendere dall’ansia, ma è importante innanzitutto avere con sé tutto ciò che serve per farlo. Quindi munirsi di una ruota o un ruotino di scorta prima di fare qualsiasi viaggio, ma non solo. Occorre avere anche un cric, una chiave a croce per bulloni e guanti da lavoro.

Da cosa ci si accorge di aver forato e come muoversi

In caso di ruota forata, potremmo avvertire una strana vibrazione provenire dalle ruote o un movimento ondulatorio del veicolo. Se l’auto tende a tirare da un lato piuttosto che procedere normalmente dritta, probabilmente abbiamo forato. Dunque, cosa fare quando si fora? Per prima cosa, è bene fermarsi (tirando il freno a mano) in una zona sicura che può essere un’area di sosta o una corsia d’emergenza. Un altro segnale che ci fa capire di avere una gomma bucata è proprio l’aspetto della stessa: essa apparirà sgonfia rispetto alle altre. Dopo essersi fermati in sicurezza, prendere nel bagagliaio tutto ciò che serve. In primis, indossare il giubbotto catarifrangente per essere ben visibili, se ci si ritrova sulla strada, e riporre il triangolo d’emergenza a 150 metri dalla macchina.

Poche e semplici mosse

Dopo aver indossato i guanti, posizionare il cric sotto l’automobile a circa una decina di centimetri dalla ruota da sostituire: in ogni caso, il punto esatto dovrebbe essere indicato da segni specifici sulla vettura. A questo punto, usando la chiave a croce per bulloni, allentare i bulloni della ruota da sostituire procedendo in senso antiorario, senza rimuoverla ancora del tutto. Alzare la vettura facendo leva sulla manovella del cric: è necessario crearsi uno spazio di almeno 10 centimetri da terra per potersi muovere agevolmente. Svitare del tutto i bulloni, riporli in un luogo sicuro in modo che non vadano persi e rimuovere delicatamente lo pneumatico. Mettere al suo posto la gomma nuova, riavvitare i bulloni stringendoli bene con la chiave e riabbassare l’auto con l’aiuto del cric. Dopo aver riposto tutto l’occorrente in automobile, si può ripartire.

Avvertenze

Questa mini-guida su come cambiare la ruota della macchina forata in poche mosse si conclude consigliando di percorrere i primi metri a velocità moderata per testare che il lavoro sia stato fatto correttamente, al fine di non incorrere in rischi durante il viaggio mentre si percorrono grandi velocità. Inoltre, se si è sostituita la ruota con un ruotino di scorta, ricordiamo che la velocità massima consentita è di 80 km/h.

