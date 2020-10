In un articolo precedente abbiamo imparato come si scrive un oggetto di una email. In questo articolo troverai una mini guida per scrivere una email in grado di persuadere chiunque.

La lettera è un vero e proprio genere letterario che ha caratterizzato scrittori del calibro di Seneca, Foscolo, Bram Stoker ecc. Senza avere particolari doti letterarie, tutti noi siamo impegnati a scrivere una comunicazione che viene recapitata da un e-postino!

Come si compone una email

Qualsiasi sia l’obiettivo di una email possiamo standardizzare il ‘framework’ della composizione ponendo 3 domande chiavi:

Chi è il destinatario della mail? Un amico, un collega, un collaboratore, un cliente, un lead, uno sconosciuto? Qual è lo scopo della comunicazione? Dobbiamo organizzare una gita al mare, chiedere il listino prezzi aggiornato, controllare lo stato di un lavoro, chiedere un feedback sul lavoro effettuato, vendere qualche cosa, mostrare il nostro prodotto o servizio? Di quali informazioni necessita il destinatario perché la comunicazione sia efficace? Serve il link per andare a visitare un museo, il PDF del vecchio listino da confrontare, il prospetto del calendario di lavoro, il link al sito in lavorazione, una scheda prodotto?

Mini guida per scrivere una email in grado di persuadere chiunque

La email deve comporsi sempre in tre parti:

Inizio in cui va trasferito un senso si umanità e calma. Svolgimento nel quale ci deve essere il motivo e l’ intenzione. Finale in cui bisogna ricapitolare in breve l’informazione e la tua richiesta, aggiungendo poi una formula di saluto.

Consigli pratici

1.Evitare l’”avvocatese”, a meno che non siate avvocati e stiate scrivendo una pec.

2.Evitare le formule troppo arcaiche, siate però sempre calmi e umani.

3.Mai sbrigativi ma neanche troppo prolissi.

4.Evitare escalation di comunicazione che portano allo scontro indiretto.

Ultimo tips: quando avete finito di scrivere la email, non mandatela perché scrivere è riscrivere. Crea un cuscinetto e lasciala in bozze per qualche minuto. Passa alla prossima, e mandala dopo qualche minuto che hai pensato ad altro, dopo averla riletta.