A chi di noi non è mai capitato di trovarsi a corto di idee su cosa mettere in tavola per ospiti inattesi? In questi casi quello di cui abbiamo veramente bisogno è un piatto semplicissimo da preparare, veloce, adattabile, e soprattutto che si può fare con quello che abbiamo in casa, senza richiedere ingredienti specifici.

Niente paura, abbiamo la soluzione! Oggi presentiamo uno dei piatti più semplici e veloci in assoluto che chiunque può preparare in pochissimo tempo e servire agli ospiti. Si tratta dei mini cornetti salati al forno pronti in due minuti per un delizioso antipasto dell’ultimo momento. Ecco come prepararli.

Basta della pasta sfoglia e un po’ di fantasia

Per realizzare questa ricetta, serve un solo ingrediente fondamentale, cioè la pasta sfoglia. Per quanto riguarda il ripieno, possiamo sbizzarrirci e utilizzare quasi qualsiasi cosa che abbiamo in casa per realizzare una ricetta gustosissima che sicuramente piacerà agli ospiti.

Vediamo come preparare i mini cornetti salati al forno pronti in due minuti per un delizioso antipasto dell’ultimo momento.

Ingredienti

a) pasta sfoglia circolare

b) ripieno (tra poco vedremo dei suggerimenti)

c) guarnizione se lo desideriamo (es semi di papavero, semi di sesamo)

La preparazione è semplicissima. Apriamo la nostra pasta sfoglia circolare e tagliamola in spicchi sottili aiutandoci con una rotella, proprio come faremmo per una pizza. Con una pasta sfoglia di dimensioni normali, possiamo creare circa 16 spicchi. Poi posizioniamo il ripieno all’estremità più larga di ciascuno spicchio. Arrotoliamo lo spicchio su sé stesso a partire dall’estremità col ripieno fino a creare un piccolo cornetto. Guarniamo con semi di sesamo, papavero o chia se lo desideriamo. Disponiamo i mini cornetti su una teglia e inforniamo a 180° per circa 20 minuti, fino a quando i cornetti non diventeranno bruni e croccanti.

Suggerimenti per un ripieno con carne

Come ripieno possiamo utilizzare prosciutto, guanciale, speck o qualsiasi affettato tagliato in piccoli pezzi, insieme a dei cubetti di formaggio. Possiamo anche utilizzare il pesce, come ad esempio il salmone

Suggerimenti per un ripieno vegetariano

Per una versione vegetariana possiamo utilizzare formaggio, peperoni, olive, capperi, cipolle o altre verdure condite con olio e sale.

I cornetti sono deliziosi accanto a un’insalata, per esempio la deliziosa e semplicissima insalata greca. Buon appetito!