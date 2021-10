Per scaldare le giornate più fredde nulla è meglio di un piatto fumante e salutare, magari a base di ortaggi di stagione. Una delle ricette più tipiche dell’autunno e dell’inverno è, infatti, il minestrone, un concentrato di sapori incredibili che scaturisce da un perfetto mix di verdure.

L’inconveniente della ricetta è sicuramente una cottura abbastanza lunga, non adatta a chi ha poco tempo da dedicare ai fornelli e conduce una vita frettolosa. Magari la soluzione non è sempre quella di dover cambiare ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Infatti, è possibile preparare un minestrone con i fiocchi anche in pentola a pressione grazie a questi trucchetti fenomenali da provare subito. A tal proposito, ecco una velocissima guida su come usare questo elettrodomestico e perché potrebbe aiutare a risparmiare sulla bolletta.

Come preparare un perfetto minestrone anche nella pentola a pressione

Iniziamo con il precisare che il minestrone cotto in pentola a pressione non ha nulla da invidiare a quello preparato con il metodo classico. Le tempistiche di cottura dipenderanno dalla quantità di verdure impiegate, ma è comunque preferibile tagliare le verdure della stessa dimensione per ottenere una cottura omogenea.

Non bisogna riempire la pentola a pressione per più di ¾ della sua capienza e le verdure non devono mai bloccare la valvola di sfogo.

Ecco i possibili ingredienti e il procedimento di base per ottenere un minestrone perfetto in modo veloce.

Ingredienti

2 porri;

2 carote;

200 grammi di bietole;

200 grammi di spinaci;

30 grammi di salsa di pomodoro passata;

250 grammi di foglie di cavolfiore;

2 zucchine;

una patata;

2 coste di sedano;

olio, sale e pepe q.b;

un etto di pancetta tesa.

Per un minestrone con i fiocchi anche in pentola a pressione grazie a questi trucchetti fenomenali

Dopo avere tagliato la pancetta e averla fatta soffriggere nella pentola con dell’olio, aggiungere tutte le verdure. Quindi, coprire interamente le verdure con dell’acqua, salare e pepare e chiudere ermeticamente il coperchio, assicurandosi che la levetta sia chiusa, cioè abbassata. Cuocere a fuoco vivo.

Con questa ricetta e queste dosi è preferibile cuocere a fuoco lento per altri 10 minuti dopo il fischio della pentola.

Lasciare intiepidire la pentola per una decina di minuti e poi aprire delicatamente la valvola per eliminare il vapore. Solo allora sarà possibile aprire il coperchio.

Qualche ultimo segreto

Preparare il soffritto sempre prima di riempire la pentola;

servire caldissimo con un filo d’olio;

per renderlo speciale, aggiungere 3 o 4 cucchiai di pesto alla genovese;

grattugiare sopra una bella spolverata di formaggio grattugiato.

Approfondimento

Guida ai tempi di bollitura dei principali cibi per piatti buoni da leccarsi i baffi.