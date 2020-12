Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni organo del corpo ha una funzionalità specifica, necessaria al benessere dell’intero sistema. In particolare, la milza ha funzioni connesse alla circolazione sanguigna.

Forse perché piccola e per la sua posizione nascosta alla sinistra dell’addome, non sempre ci si fa caso. Eppure, la milza può subire degli attacchi e infiammarsi. Ecco perché è importante riconoscere i sintomi e aiutare quest’organo a depurarsi.

Le funzioni principali della milza

Per prima cosa è bene sapere a cosa questo organo serva. Come si diceva prima, la milza è connessa alla circolazione sanguigna. Essa distrugge le vecchie cellule contenute nel plasma e costituisce una riserva di sangue. Il suo alto contenuto sanguigno serve nei momenti in cui accade un deficit circolatorio. Allora la milza interviene per regolarizzarlo.

In occasione di una malattia che impedisce il riprodursi di globuli rossi, la milza interviene ristabilendo la produzione. Inoltre produce anche globuli bianchi, linfociti e cellule immunitarie. Insomma, la milza svolge delle mansioni importantissime. Per questa ragione bisogna prendersene cura e depurarla di tanto in tanto.

Milza ingrossata come accorgersene e curarla con l’alimentazione in poche mosse

Accorgersi della sofferenza di questo organo è semplice in alcuni casi. Il primo sintomo è un forte dolore alla sinistra dell’addome; un dolore acuto che può arrivare fino alla spalla sinistra con respirazione affannosa.

Fa parte dei sintomi l’inappetenza, creata dall’infiammazione e dalla pressione che la milza oppone agli altri organi. Stanchezza, anemia, debolezza e pallore sono una conseguenza della carenza di globuli rossi.

Come intervenire allora per far sì che la milza riprenda il suo stato naturale?

La prima occasione per depurare la milza è bere molto durante il giorno. Questo la priverà di tossine e residui che l’acqua porta via.

L’alimentazione è altresì fondamentale da salvaguardare. La dieta deve basarsi prevalentemente sul consumo di frutta, ortaggi di stagione e specialmente agrumi, pesce azzurro e avocado. Da evitare zuccheri, prodotti caseari, cereali bianchi, carne rossa.

Altri ingredienti per depurare la milza sono il tarassaco, l’equiseto e l’ortica. Sotto forma di tisana o infusi, il consumo di questi alimenti disintossica tutti gli organi, ma specialmente la milza. Milza ingrossata come accorgersene e curarla con l’alimentazione in poche mosse. Per il benessere e l’energia dell’intero corpo.