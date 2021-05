I ricercatori di Check Point Research (Cpr) hanno lanciato un allarme: milioni di smartphone sono a rischio intrusione a causa di una falla nei modem. Come tutti sanno nei nostri smartphone conserviamo davvero qualunque cosa e oramai sono il nostro diario segreto. Perciò i malintenzionati tentano in tutti i modi di appropriarsi dei contenuti.

Ora con la scoperta della vulnerabilità di alcuni modem (Msm) sia 4G che 5G, ognuno di noi ha il rischio concreto di poter perdere o dare in pasto agli altri i nostri contenuti.

I rischi che corriamo

Un abile hacker ha la possibilità di iniettare del codice dannoso nei modem da Android stesso sfruttando questa falla tecnologica dei modem. Di conseguenza i pericoli per il possessore dello smartphone diventano innumerevoli.

Infatti l’hacker in questo modo può accedere alla cronologia delle chiamate e ai messaggi Sms. Inoltre il criminale del web entra in possesso anche delle conversazioni telefoniche dell’utente. Il povero possessore di questi smartphone con modem vulnerabile non si accorge minimamente di nulla.

Il problema è veramente grave

Fino ad ora abbiamo illustrato i problemi più ricorrenti ma questa anomalia all’interno di alcuni modem amplifica maggiormente i rischi. Questa falla permetterebbe lo sblocco della SIM di un dispositivo, aggirando addirittura le impostazioni dei service provider.

Diventa difficile tenere il passo degli hacker

Gli hacker hanno perfezionato sempre più le tecniche di attacco e neanche i ricercatori di sicurezza dei dispositivi elettronici riescono a tenere il passo. Questi malintenzionati pur di ottenere il contenuto dei nostri cellulari le pensano davvero tutte.

L’ultimo campanello di allarme non fa dormire sogni tranquilli perché l’app dannosa si insinua sfruttando il chip dei modem. Di conseguenza il sistema operativo non riesce minimamente a rilevare la presenza di mani terze sul nostro dispositivo.

Perciò negli ultimi tempi i criminali informatici hanno attaccato i chip dei modem dei cellulari per raggiungere i propri obiettivi. Ebbene, un codice malevolo ha la capacità di raggirare il sistema operativo. Perciò milioni di smartphone sono a rischio intrusione a causa di una falla nei modem.