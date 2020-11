In quest’ultimo scorcio di contrattazioni, si vede una Milano ancora col segno più. L’Europa non la pensa così ed ecco spiegati gli andamenti contrastanti che si possono vedere sugli altri listini. Ma come spiegare questo andamento? Molto semplicemente. Prima di tutto analizzando l’apporto di Wall Street, oggi con orario ridotto dopo ogni Giorno del Ringraziamento. Intanto il clima di euforia delle scorse settimane si è andato via via stabilizzando. Un’euforia che nelle scorse sedute aveva contagiato anche il petrolio, in gran forma, tanto da superare i 46 dollari al barile. Oggi, invece, l’oro nero scende sotto i 45. Anche in attesa delle decisioni Opec+ della prossima settimana.

I listini internazionali

Sui listini internazionali Milano ancora col segno più ma gli altri mercati invece tentennano. Alle 15.20 il Dax registra un saldo parziale dello 0,27% insieme al Cac 40. Quest’ultimo, invece, strappa un più incoraggiante 0,65% in territorio positivo. Il Ftse 100 di Londra, invece, arriva a -0,45%.

Calcolatore del reddito da investimenti

I rating degli analisti

Milano ancora col segno più tanto da permettersi uno 0,6%. Intanto per ciò che riguarda i rating, sono da citare, le raccomandazioni di Intesa SanPaolo che consigliano l’acquisto (buy) su titoli come Banca Ifis (target fissato a 11,70 euro), Hera (4,70 euro), Leonardo (6,20 euro), Telecom Italia (MIL:TIT) (7,10 euro). Più ottimismo, invece, (rating add) su nomi come A2a (1,57 euro), Generali (17 euro), Snam e (5,40 euro).

Gli eventi più importanti nel calendario

Agli orari prefissati si può consultare il calendario macroeconomico per leggere l’esito dei dati macroeconomici pubblicati. Tra i dati più importanti quell.i da citare oggi c’è la fiducia dei consumatori in Italia, in calo a novembre a 98,1 punti contro i precedenti 101,7. Interessante anche lo stesso dato, quello sulla fiducia, in ottica europea. Anche allargando la visuale si nota che il trend è orientato al ribasso con un risultato che, sempre per novembre, è di -17,6 punti , in calo anche rispetto al precedente 15,5 punti.