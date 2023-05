Migliori spray anti-acaro: come togliere gli acari dal materasso e dall’ambiente in modo economico

Come togliere gli acari dal materasso e dall’ambiente in modo economico-proiezionidiborsa.it

Se c’è un inconveniente spesso presente nelle nostre case è la presenza di acari, i quali si possono combattere con spray anti-acaro economici o con prodotti naturali. Faremo un confronto dei prezzi per capire quale costa meno e alcuni consigli utili per una casa più pulita.

Gli acari sono dei piccolissimi animali che appartengono alla specie degli aracnidi. Ce ne sono diversi tipi ed è praticamente impossibile vederli ad occhio nudo, ma purtroppo sono estremamente diffusi anche nelle nostre case.

Sono molto comuni quelli che si annidano nel letto. Infatti, per loro materasso, lenzuola e cuscini sono l’habitat ideale perché si nutrono della pelle umana. La loro presenza causa dei disturbi respiratori e non solo. Quindi, è necessario capire se ci sono e sbarazzarsene il prima possibile.

Ci sono in commercio dei prodotti appositi e vedremo, qui di seguito, quali sono i migliori spray anti-acaro per riuscire a risparmiare un po’ e vivere in sicurezza. Tuttavia, ci sono anche ottimi ingredienti naturali in grado di eliminarli in pochissimo tempo in modo altrettanto efficace.

I disturbi di salute che possono causare

Se nel nostro materasso sono presenti degli acari, in poco tempo, se non facciamo qualcosa, questi inizieranno a fare le uova e a lasciare ovunque i loro escrementi. Sono proprio questi elementi a provocare disturbi di salute.

Alcune conseguenze per noi possono essere:

allergie;

starnuti;

rinite;

ostruzione nasale;

congiuntivite;

gonfiori;

eczema;

asma.

Quindi, è abbastanza facile capire se sono presenti osservando questi sintomi. La cosa migliore da fare è agire per eliminarli. Possono essere presenti ovunque nella casa, teniamo presente, ad esempio, gli acari della polvere.

I migliori spray anti-acaro sul mercato: come spendere poco e avere un risultato perfetto

Per prima cosa è molto importante lavare e cambiare spesso le lenzuola. Queste dovrebbero essere lavate a temperature di 60° per avere la sicurezza di eliminare tutti gli elementi appena descritti. Inoltre, ci sono spray anti-acaro in commercio che costano poco.

Da un confronto di prezzi sul web appare chiaro che quello che costa di meno è del marchio Ottocid che si può avere nel formato 300 ml con 5-6 euro. Tuttavia, come ci suggerisce Altroconsumo, questi spray eliminano gli acari ma non gli allergeni. Meglio usare copricuscini e coprimaterasso antiacaro e prodotti naturali.

Tra questi si possono usare:

oli essenziali : in particolare, i più efficaci sono lavanda ed eucalipto;

: in particolare, i più efficaci sono lavanda ed eucalipto; bicarbonato di sodio : previene la presenza degli acari se cosparso e lasciato ad agire per qualche ora;

: previene la presenza degli acari se cosparso e lasciato ad agire per qualche ora; bustine di tè: immerse nell’acqua creano una miscela che se spruzzata può prevenire il problema.

Naturalmente, in tutte le parti della casa c’è bisogno di areare per bene, di usare l’aspirapolvere anche una volta al giorno, soprattutto se sono presenti animali, e lavare regolarmente i tessuti (tende, copridivano, cuscini).