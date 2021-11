I problemi di circolazione sanguigna affliggono tantissime persone. Quante volte ci siamo ritrovati, alla fine della giornata, ad avere gambe e piedi gonfi e doloranti? La colpa è della cattiva circolazione.

Questa condizione può essere causata dalla sedentarietà, l’eccesso di peso, dal consumo eccessivo di sale, dall’età e da vizi sbagliati, come il fumo. Anche l’abitudine di indossare vestiti troppo stretti può influire negativamente sulla circolazione.

Un altro nemico della circolazione sanguigna è la cattiva alimentazione. È importante, infatti, cercare di aiutare il nostro organismo anche attraverso gli alimenti più adatti e salutari.

Abbiamo già scoperto questi 3 ortaggi toccasana da mettere in tavola per migliorare la circolazione sanguigna, sgonfiando le gambe.

Oggi, invece, parleremo di un frutto tipicamente novembrino che non si limiterebbe a migliorare la circolazione sanguigna, ma aiuterebbe anche il sistema immunitario. Ecco di cosa si tratta.

Migliorerebbe la circolazione e il sistema immunitario questo preziosissimo frutto da mettere nel carrello a novembre

L’alimentazione è fondamentale per salvaguardare il nostro benessere. Il nostro corpo, infatti, non vede gli alimenti come li vediamo noi.

Alcuni cibi che possono sembrarci davvero appetitosi, in realtà possono trasformarsi in elementi negativi per il nostro organismo. Stiamo parlando, ad esempio, di questi 3 cibi da evitare per prevenire ictus e infarti più un consiglio prezioso.

Per quanto riguarda la circolazione, invece, novembre ci offre un frutto buonissimo, ma ancora troppo sottovalutato. È molto simile alla mela, ma è una variante ancora più saporita e gustosa.

Benefici sulla circolazione e sul sistema immunitario

Come riporta Humanitas Research Hospital, la mela cotogna è un frutto dalle proprietà davvero notevoli. Grazie alla presenza di antiossidanti, sarebbe in grado di stimolare il sistema immunitario e i minerali migliorerebbero la circolazione. Ecco perché migliorerebbe la circolazione e il sistema immunitario questo preziosissimo frutto da mettere nel carrello a novembre.

Benefici anche sull’intestino

La mela cotogna, infatti, è fonte di sali minerali importanti, come potassio, magnesio e fosforo, oltre che di fibre. Per questo motivo, questo aiuterebbe a migliorare i problemi gastrointestinali, e non solo.

Contiene anche vitamine importanti, come la vitamina C e la vitamina B6, importanti per costituire una barriera immunitaria contro le malattie. A tal proposito, ricordiamo che sono questi gli alimenti importantissimi per fare il pieno di vitamina B6 e rinforzare le difese immunitarie.

La ricetta più facile e gustosa per consumarle

Laviamo le nostre mele, eliminando la parte interna, quindi il torsolo e i semi. Mettiamo le mele in una teglia, in cui avremo già messo un po’ d’acqua. Durante la cottura dovremo controllare il livello dell’acqua e, se dovesse evaporare tutta prima che le mele siano ben cotte, dovremo aggiungerne dell’altra.

Prima di inserire la teglia nel forno, mettiamo nell’acqua dei chiodi di garofano e un paio di bastoncini di cannella. Cuociamo in forno statico a 180° per circa mezz’ora, quindi facciamo la prova stecchino. Se le mele saranno morbide, vorrà dire che potremo estrarle dal forno. Spolveriamole con un po’ di cannella e gustiamoci questa prelibatezza!