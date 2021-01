Leggenda narra che alla corte dei Re di Persia abbondassero centinaia e centinaia di colorati e succulenti agrumi: mandarini, limoni, pompelmi e arance. Tanto belli e grandi da attirare l’attenzione degli ospiti, dei poeti e dei letterati presenti a corte. Ma, tra questi frutti, ne spiccava uno che gli europei poco conoscevano: il cedro. Ancora oggi, tra tutti gli agrumi, questo è sicuramente il meno apprezzato, forse anche per il fatto di essere quello che ha meno polpa. In effetti, più del suo interno, utilizziamo la sua buccia, che, in pochi sanno essere alla base di molti canditi. Ma, anche di marmellate e liquori particolarmente saporiti. In questo articolo della nostra Redazione, vedremo come migliorare la salute del cuore con questo frutto millenario, che ha dato origine anche al limone.

Alleato del nostro sistema immunitario

Proprio in questo periodo dell’anno, dovremmo consumare il cedro, per la sua ricchezza di vitamina C e antiossidanti. Questo antico agrume è infatti in grado di ergere una barriera contro i virus e i mali stagionali, migliorando il nostro sistema immunitario. Ma, un’altra delle sue caratteristiche benefiche principali è quella di combattere i radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento cellulare e facendoci restare giovani più a lungo.

Il beneficio al cuore

I benefici che l’assunzione del cedro porta al nostro cuore sono legati direttamente ai suoi ingredienti e alle sue funzioni:

prevenire l’obesità, aumentando il metabolismo;

contrastare l’insorgere dei radicali liberi;

abbassare la pressione arteriosa;

aiutare nella prevenzione dei tumori grazie ai suoi flavonoidi;

innalzare le nostre difese immunitarie.

Tutte azioni per migliorare la salute del cuore con questo frutto millenario, che possiamo assumere al mattino, spremuto in un bicchiere di acqua tiepida. Per le sue virtù benefiche, il cedro è da qualche anno uno dei simboli della lotta e della ricerca contro il cancro.

Combattere mal di gola e tosse

Se non abbiamo problemi di colite, gastrite e ulcera, il cedro, assieme agli altri agrumi, è un fantastico deterrente specialmente contro mal di gola e tosse. Una salutare spremuta con questi doni della terra, ci permetterà infatti di immagazzinare quantità tali di vitamina C e antiossidanti da affrontare con serenità l’inverno. Invitiamo anche alla lettura di approfondimento sulla mancanza di un minerale che potrebbe causarci problemi di salute.

