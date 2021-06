L’Innovazione è dappertutto. La penna, come il calamaio, è ormai obsoleta. Per scrivere si usa solo il computer. Esistono corsi e metodi vari che ci aiutano ad essere più pronti e più veloci sulla tastiera. Quindi bisogna buttar via l’inchiostro e i quaderni? Assolutamente no. Nelle prossime righe vedremo perché.

Calligrafie incomprensibili

Molti si lamentano della calligrafia dei medici. È incomprensibile, brutta da vedere, sembra un geroglifico. Anche la nostra scrittura a volte non è quella che vorremmo. Cambiarla in meglio è un’imprescindibile spinta che tutti dovrebbero avere. Non solo per ragioni estetiche.

Ci vuole impegno e determinazione

Innanzitutto è importante analizzarla. Individuare le cose che non ci piacciono è il primo passo per cambiarle. Si controlla, ad esempio, l’inclinazione e la conformazione delle lettere, gli spazi tra le parole, l’aderenza al rigo. Si può utilizzare un evidenziatore per sottolineare tali imperfezioni.

Per modificare alcuni punti si possono usare dei modelli in corsivo che si trovano su Internet. Proprio come si faceva alle elementari. Scrivere più volte l’alfabeto può essere d’aiuto. Come concentrarsi sulle stanghette che uniscono le lettere. Provare diversi tipi di penne o matite o cambiarne l’impugnatura è un’ottima strategia.

La chiave, però, è avere una motivazione profonda e prendersi un po’ di tempo per allenarsi. Anche 15 o 30 minuti al giorno possono bastare.

Migliorare la propria calligrafia in questo modo ci offrirà benefici fantastici e inaspettati

Oltre alla questione estetica, per niente trascurabile, migliorare la propria calligrafia offre altri benefici. In primis aumenta la capacità di prestare attenzione. Si passa del tempo a smussare gli angoli delle lettere e si pone più enfasi su un’attività lenta e riflessiva. In questo modo possiamo riprenderci indietro i nostri spazi.

L’attività neuronale, inoltre, aumenta in maniera esponenziale. Anche il cervello avrà un riscontro positivo.

Due motivazioni in più per migliorare la propria scrittura.