Migliorare il portafoglio azionario: i rating degli esperti

Con i mercati che si riprendono (definitivamente?), migliorare il portafoglio azionario con i rating degli esperti è possibile.

Perché i mercati salgono?

Valori estremamente interessanti quelli che si vedono sulle borse internazionali. In Europa alle 16.30 Piazza Affari arriva a 1,5%, il Cac 40 a a 1,4%, il Dax poco sotto l’1% come anche il Ftse 100. Perché i mercati salgono? A quanto pare tutti scontano un addio del virus dal panorama mondiale, senza considerare l’opzione di una possibile seconda ondata in autunno. Le prime dimostrazioni arrivano dalla presenza massiccia di persone per strada, con le riaperture, e del parallelo calo, altrettanto massiccio, di vittime. Almeno nei paesi inizialmente colpiti come l’Italia, appunto. Inoltre si pensa che sui 10 vaccini in fase di sperimentazione, almeno uno ce la possa fare ad arrivare sul mercato. Chi sarà, poco importa.

I rating degli esperti sui titoli a Piazza Affari

In questo clima di (ri)trovato ottimismo i rating degli esperti sui titoli a Piazza Affari registrano i buy di Banca Akros su titoli come Fca (target price a 10 euro), Iren (2,70 euro), Salcef Group (12,25) e Telecom Italia (0,60 euro). Un maggiore ottimismo e un rating più forte (accumulate) va, tra gli altri, a Atlantia (17 euro) e CNH Industrial (7,50 euro). Ampia anche la lista della spesa di Equita. Buy, ad esempio, su Banca Ifis (12 euro), Eni (11 euro), Enel (MIL: ENEL)(target a 8,10) e Telecom Italia (0,47 euro).

Wall Street

Ritorna anche Wall Street con lo stesso spirito di quello presente in Europa. Infatti alle 16.40 (ora italiana) l’S&P 500 corre a +1,85%, il Dow a 2,4% e il Nasdaq a 1,15%. Intanto, per chi volesse migliorare il portafoglio azionario, i rating degli analisti di SunTrust Robinson Humphrey confermano una promozione per Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD) a Hold dal precedente Sell e il suo obiettivo di prezzo è stato portato a $ 73 da $ 70. Intanto HSBC ha deciso di avviare la copertura di Cognex Corp. (NASDAQ: CGNX) con un rating Hold e un obiettivo di prezzo di $ 55.

Gli eventi più importanti nel calendario economico

Agli orari prefissati si può consultare il calendario economico per leggere l’esito dei dati macro pubblicati. Tra quelli da segnalare per oggi, l’indice GFK tedesco di giugno (-18,9 punti, meglio dei precedenti -23,1), la fiducia dei consumatori Usa di maggio (86,6 punti, meglio dei precedenti 85,7), e l’S&P Case-Shiller di marzo (3,9%, meglio del precedenti 3,5%). Per domani l’attesa sarà per il fatturato servizi (1° trimestre) italiano, la fiducia dei consumatori francesi di maggio e, per gli Usa, l’indice Fed Richmond di maggio.