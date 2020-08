La nostra redazione oggi analizzerà una pianta, conosciuta soprattutto per il liquore estratto dalle sue foglie: la sambuca. Questa, così come la conosciamo noi, in effetti risulta il classico bicchierino della staffa, per digerire al termine di un pasto particolarmente impegnativo. Il principio attivo in effetti sta proprio nell’azione diuretica e digestiva dei semi di questa pianta, poco conosciuta di per sé, ma molto di più per il suo amaro. Il sambuco in fitoterapia è apprezzato soprattutto per le sue virtù digestive, lassative e diuretiche. Ma, recenti studi, hanno dimostrato che è possibile migliorare il nostro umore grazie alla pulizia intestinale, ecco come agisce il sambuco.

Antico rimedio per il raffreddore

Anche il sambuco, come tante altre piante di cui il nostro “team benessere” vi ha parlato su queste colonne, era utilizzato dalle nostre nonne per curare:

A) raffreddori;

B) tosse;

C) bronchiti;

D) ogni disturbo dell’apparato respiratorio, questo grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e protettive.

Migliora l’umore depurandoci

Migliorare il nostro umore grazie alla pulizia intestinale, ecco come agisce il sambuco, quando interviene in maniera complessa sul nostro intestino e sul fegato. Secondo i test infatti, curando stitichezza, cistiti, infiammazioni intestinali e renali, il sambuco dona effetto benefico anche al nostro umore. Una conseguenza indiretta, se così la vogliamo definire, ma che ha una valenza importantissima. Quante volte infatti, siamo nervosi a causa di infiammazioni interne che ci rendono rabbiosi e ci portano dolore e fastidio? Ecco allora che il sambuco fa al caso nostro!

Attenzione però alla dipendenza

Non sottovalutiamo però la potenza di questa pianta, considerata anche una sorta di droga. L’utilizzo che possiamo farne è attraverso tisane, decotti e infusi, magari addolciti con un po’ di miele. In farmacia, in erboristeria e on line, potremo comunque anche trovare le pastiglie, le bacche, la tintura e il succo concentrato, con prezzi assolutamente alla portata.

