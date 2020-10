Da quando dobbiamo indossare la mascherina, alziamo di più la voce, facciamo più videochiamate, inviamo più messaggi vocali, partecipiamo a più conference call. Insomma, parliamo di più. La nostra gola è costretta a un superlavoro ed esposta anche ai soliti malanni di stagione. Che portano i soliti disturbi, afonia e raucedine. Ecco come combatterli con alcuni semplici esercizi. E soprattutto come migliorare la voce con i segreti dei cantanti.

L’infuso di erisimo fa miracoli

Migliora la tua voce con i segreti dei cantanti. Ha un nome difficile da ricordare, sembra quasi un ingrediente magico: erisimo (Sisymbrium officinale). L’erisimo è una pianta spontanea nota per la sua efficacia nella cura dell’afonia, della raucedine e di patologie delle corde vocali dovute a sforzo. Ha un sapore pungente come quello della senape. Si trova in erboristeria o in farmacia sotto forma di infuso. Si deve lasciare in acqua bollente per 10 minuti, prima di filtrare e bere con miele. Ottima da prendere anche la tintura da madre: 40 gocce per 3 volte al giorno in un bicchiere d’acqua.

Migliora la voce con i segreti dei cantanti

I cantanti migliorano la voce anche a tavola consumando molto timo, ottimo da usare fresco per profumare carni, insalate e pesce arrosto. Sorseggiano bevande detox ai pasti come acqua, limone e malva. A fine pasto fanno il bis di un delizioso succo, quello di ribes nero.

I facili esercizi per le corde vocali

Ecco, infine, alcuni facili esercizi che ci permettono di migliorare la nostra voce, suggeriti dal famoso tenore Nicola Pisaniello. Il primo riguarda la respirazione, si esegue con una mano ferma sul petto e una sull’addome. In particolare, quando si immette aria nei polmoni, la mano sull’addome è morbida, quando poi buttiamo fuori l’aria, ci aiuta nella compressione. A seguire, bisogna cantare la canzone preferita, usando una sola lettera, la M. E, per finire, si deve soffiare in un bicchiere d’acqua con una cannuccia, facendo delle bolle. Oppure si fanno le bolle di sapone con figli, fratelli minori o nipoti.