Sono senza dubbio loro i protagonisti principale delle feste natalizie; i bambini rendono, anche per noi adulti, questo periodo dell’anno davvero magico. La loro positività e impazienza ci fa vedere il 25 dicembre in un modo davvero emozionante ed entusiasmante.

Nel tradizionale cenone della Vigilia o nel pranzo di Natale è giusto prevedere, per renderli felici e ringraziarli del loro sopracitato contributo, dei piatti tutti per loro. Noi grandi adoriamo il pesce del cenone o i piatti della tradizione del Natale, ma non sempre i piccoli li apprezzano. Mica solo pesce, ecco un menu semplice ma gustoso per rendere felici i nostri bambini durante il cenone della Vigilia di Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Una serie di portate sorprendenti

Quello che leggeremo nel prossimo paragrafo è un menu completo, nel vero senso della parola. Si va dagli antipasti al dolce, passando per primo e secondo. Questo perché in una serata magica i bambini, seppur non adorando il pesce, devono capire che il tradizionale cenone è qualcosa che anticipa un evento importante.

Tutto quello che dobbiamo fare sono delle preparazioni semplici che non precludano le più complicate del menu degli adulti. La cosa fondamentale è incuriosire i bambini, nel mangiare i piatti che prepariamo, con forme e colori che possano colpirli.

Mica solo pesce, ecco un menu semplice ma gustoso per rendere felici i nostri bambini durante il cenone della Vigilia di Natale

Naturalmente si parte dall’antipasto che, come vedremo, non ha nulla di complicato negli ingredienti; il suggerimento è quello di munirci delle formine per biscotti. Ecco allora gli “Alberi di Natale di pancarrè”. Affettiamo il pancarrè con le formine di varie dimensioni a forma di stella, se ne siamo sprovvisti possiamo fare con un coltello. Partendo dalla stella più grande a quella più piccola, alterniamo il pane con il prosciutto e la maionese, infilzando, alla fine, il tutto con uno stecchino.

Per quanto riguarda il primo piatto e il secondo la scelta è davvero soggettiva. Ognuno conosce i gusti dei piccoli di casa e, in base a questi, prepariamo quello che preferiscono maggiormente. Un esempio di pasta, a colpo sicuro, potrebbe essere i maccheroncini panna, prosciutto e mais. Per quanto riguarda il secondo piatto, non esiste bambino che non adori la classica cotoletta con dei pisellini di contorno.

In questa fantastica notte facciamo mancare il dolce ai bambini? Assolutamente no. Nella stessa modalità dell’antipasto possiamo preparare dei piccoli alberelli di pandoro. Le soffici stelline che taglieremo con le formine andranno, in questo caso, alternate alla crema di nocciole.

Un ottimo preludio prima di addormentarsi ed aspettare l’arrivo di Babbo Natale.