Quando si hanno ospiti è bene preparare cene e pranzi di un certo livello. Nelle occasioni importanti, infatti, nulla può essere lasciato al caso. Anche la scelta della tovaglia e il modo di apparecchiare vanno studiati con grande cura, perché il desiderio più grande è lasciare a bocca aperta i nostri ospiti. Ad esempio, per un centro tavola diverso dal solito adatto per queste festività di fine anno ecco un’idea facilissima e veloce da realizzare che non sono i soliti fiori né le solite candele.

In queste ultime settimane, gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno dato tantissimi utili consigli su cosa cucinare. Dai piatti della tradizione alle ricette più originali. In questo articolo parleremo di antipasti innovativi e scopriremo come trasformare una verdura di stagione in una torta salata molto gustosa. Solo pochi giorni fa abbiamo visto questa delicata ricetta coi carciofi, molto raffinata ed economica. Anziché i carciofi, nella ricetta di oggi utilizzeremo invece la zucca. Infatti, mica patè e insalata russa, questa golosissima torta salata alla zucca dal cuore filante costa poco e sarà l’antipasto che trionferà sulla tavola.

Nelle prossime righe spiegheremo il procedimento passo per passo. Servono pochi ingredienti, semplici ed economici. Nonostante ciò, sarà un successo garantito. Andiamo quindi in cucina e mettiamo le mani in pasta!

Ingredienti necessari per circa 10/12 porzioni medio piccole, ideali da servire come aperitivo o antipasto:

1 rotolo di pasta sfoglia già pronta o pasta brisée (dipende dai gusti);

300 g di polpa di zucca già pulita;

250 g di ricotta o formaggio fresco a piacere;

150 g di scamorza affumicata;

1 cucchiaio di formaggio grattugiato;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

rosmarino q.b.

Per la decorazione finale, conservare da parte alcune strisce di pasta e un po’ di scamorza.

Procedimento

cuocere la zucca al vapore;

nel frattempo, in una terrina, lavorare la ricotta insieme al formaggio grattugiato e aggiustare di olio e sale;

una volta che la zucca sarà cotta e bella morbida, schiacciarla con una forchetta e unirla al composto di formaggio. Aggiungere qualche ago di rosmarino tagliato a pezzetti piccoli e amalgamare bene;

srotolare quindi la pasta sfoglia in una teglia tenendo la carta da forno che in genere è già incorporata nella confezione;

riempire la base della torta salata con metà della crema di zucca e formaggio. Livellare bene con il dorso di un cucchiaio bagnato;

cospargere con la scamorza a cubetti o, meglio ancora, a fettine molto sottili;

finire con un secondo strato di zucca;

guarnire creando delle decorazioni a piacere con la pasta sfoglia tenuta da parte e con i cubetti di scamorza;

mettere in forno già caldo a 180 °C per 20/25 minuti. A cottura ultimata, azionare il grill per gli ultimi 5 minuti.

Ed ecco il nostro antipasto vegetariano dal cuore filante. Servire tagliata a fette, tiepida o a temperatura ambiente. Mai bollente.

