Quanti di noi amano prendere il sole in spiaggia? Tuttavia, a volte non importa quanto si tenti di proteggere la propria pelle con filtri e creme adeguate. Specialmente nelle ore più calde del giorno non è difficile incombere in delle scottature nelle zone corporee più esposte al sole. Proprio per questo non è raro che ci si chieda: ‘’mi sono scottato al sole, come faccio?’’. Molti rimedi sono semplici e alla portata di mano. In quest’articolo vi proponiamo due rimedi naturali!

Applicare l’aloe vera sulla scottatura

Il gel contenuto nell’aloe vera ha proprietà anti-infiammatorie naturali e acceleranti sulla guarigione. Una volta cosparso sulla pelle dà infatti sollievo quasi immediato. È possibile acquistarlo in ogni farmacia o erboristeria. Tuttavia, il gel può essere anche autonomamente estratto dalla pianta in caso si possegga una pianta di aloe vera di almeno due anni di età. Basterebbe reciderne una foglia, tagliarne i bordi, la punta e la base. A questo punto bisogna sezionare la foglia aprendola in due e raccogliere il gel con un cucchiaio, un coltello o il dito. Deve essere applicato sulla scottatura due o tre volte al giorno. Molto probabilmente avanzerà ed in quel caso è possibile conservarlo in frigo per un lasso di tempo compreso tra i sette e i dieci giorni.

In caso si opti per quest’ipotesi, si sappia che l’aloe vera non è una pianta che richiede particolari cure. Necessita di essere annaffiata poco e cresce molto rapidamente. Tuttavia, attenzione alle spine della pianta e a non ingerire in alcun modo il gel. Quest’ultimo contiene delle componenti dannose di cui succhi all’aloe vera in commercio vengono invece depurati.

Utilizzare il bicarbonato di sodio

Le numerose proprietà del bicarbonato di sodio sono note da sempre. In pochi però sanno che è possibile utilizzarlo anche per lenire le bruciature causate dal sole. Mescolandone quattro cucchiai con un’adeguata quantità di acqua e amido di mais se ne può ottenere una pasta applicabile sulla scottatura. Una volta stesa va tenuta in posa per dieci minuti e poi sciacquata via. Questo procedimento deve essere ripetuto per una o due volte al giorno fin quando lo riterrete necessario. In questo modo, più che accelerare la guarigione si potrà lenire il fastidio causato dalla scottatura. Un’alternativa è versare il bicarbonato di sodio in una vasca d’acqua e immergercisi dentro per un quarto d’ora circa.

Così, la domanda ‘’mi sono scottato al sole, come faccio?’’ ha non una, ma ben due risposte che potranno tornarvi utili nel corso di quest’estate!