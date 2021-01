Ecco la ricetta delle mezze maniche speck e carciofi e cioè un primo sfizioso e semplice da realizzare. Nonché economico e nonostante ciò adatto al pranzo domenicale o ad essere servito in presenza di ospiti. Questa pasta può essere realizzata anche con le orecchiette. In quel caso, ne serviranno 500 g per quattro persone.

Ingredienti per 4 persone

400 g di mezze maniche fresche;

100 g di speck;

4 carciofi;

50 g di burro;

succo di 1 limone;

1 cipolla piccola;

50 g di parmigiano (facoltativo);

sale q.b.;

4 cucchiai di olio EVO.

Mezze maniche speck e carciofi e cioè un primo sfizioso e semplice da realizzare

Il primo passo è pulire i carciofi. Può darsi che non lo si sappia fare. O che si voglia cercare di impiegare meno tempo del solito. Si consiglia di consultare quest’altro articolo, nel quale illustriamo qualche semplice trucco per pulire velocemente i carciofi senza farli annerire. Immergerli in una ciotola con acqua e succo di un limone e farli riposare per un quarto d’ora. Al termine di questo lasso di tempo, tritare la cipolla piccola. Prendere una padella antiaderente. Bisogna far imbiondire la cipolla con burro e olio EVO in una padella antiaderente. Quindi, aggiungere i carciofi con lo speck a pezzetti e mescolare per qualche minuto utilizzando un mestolo di legno. Scaldare un bicchiere d’acqua e versarlo sui carciofi per completarne la cottura. Infine, cuocere le mezze maniche in abbondante acqua salata. Al termine della cottura, versarle nel sugo di carciofi e mescolare. Impiattare e spolverare con il parmigiano, qualora lo si gradisca.

Come visto, i passi da seguire sono davvero pochi e semplici, purché si sappia come far imbiondire la cipolla e pulire i carciofi, che sono le uniche “difficoltà” che si incontrano in questa ricetta. Quindi, è sicuramente uno dei primi piatti più indicati da preparare per chi è alle primissime armi in cucina e non sa da dove cominciare.