Prendiamo un’icona assoluta della commedia italiana, come Diego Abatantuono e aggiungiamoci un bravissimo attore emergente, Frank Matano. Il risultato è una spassosissima commedia, tutta italiana, che racconta i nostri pregi e difetti a 360 °. Un film molto piaciuto al pubblico ma, come accade spesso un po’ meno alla critica e visibile col pacchetto di abbonamento di Prime video. Abilmente diretti dal regista Guido Chiesa, i nostri protagonisti ci condurranno per mano nelle vicissitudini quotidiane di tutti noi. Con tantissime gag, molti simpaticissimi equivoci e, un filo di amarezza, che non guasta in certe occasioni.

Un medico scorbutico e un rider tuttofare

“Una notte da dottore” racconta le storie incrociate di un medico vicino alla pensione e di un giovane addetto alle consegne alimentari. Quella categoria che utilizzando un termine inglese viene definita “rider” e che abbiamo imparato a conoscere molto bene soprattutto nel periodo della Pandemia. Il rider della situazione è il simpaticissimo Frank Matano, che una sera incontra, anzi si scontra col Dottor Mai. Un dottore particolarmente antipatico, che lavora a domicilio come guardia notturna e che viene interpretato come sempre alla grandissima dall’eccezionale Diego Abatantuono. Senza spoilerare ulteriore trama ai nostri Lettori, diciamo solo che dai due nascerà una collaborazione lavorativa davvero spassosissima.

Mettiamo via il telecomando per una sera e godiamoci questa fantastica commedia italiana che ci farà sbellicare dalle risate per un paio d’ore di allegria assoluta

Ai telespettatori questo film piace molto perché è semplice. Racconta la vita di tutti i giorni, con delle famiglie qualsiasi che chiedono aiuto al dottore per tutti i dolori e le paure quotidiane. Una trama che si sviluppa in maniera piacevole, con una regia concreta e veloce, con una serie di gag e battute che ci faranno davvero sorridere.

Il cast

Diego Abatantuono ormai lo conosciamo e apprezziamo tutti e non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Si rivela sempre più simpatico Francesco, in arte Frank Matano, che molti Lettori ricorderanno probabilmente alla conduzione de Le Iene. Un attore che si sta facendo conoscere per una serie di interpretazioni al cinema davvero brillanti che lo stanno consacrando tra i migliori attori della linea verde del cinema italiano. Mettiamo via il telecomando per una sera e godiamoci con tutta la famiglia questa simpaticissima pellicola che ci lascerà col sorriso sulle labbra.

Lettura consigliata

Prepariamoci a 8 ore di risate e allegria con questi 4 film spassosissimi finalmente arrivati su Netflix per tutta la famiglia