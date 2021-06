Usiamo quotidianamente i deodoranti ascellari, per ovvi motivi. Consapevoli che contengono sostanze tossiche per il nostro benessere a lungo termine. Ora, con gli Esperti di benessere, scopriamo cosa fare per non correre rischi, perché mettiamo sempre il deodorante ma bisogna anche disintossicare le ascelle per evitare problemi più seri. Infatti, le sostanze chimiche contenute nel prodotto alla lunga potrebbero generare qualche problema alle ghiandole sebacee.

Nel contempo, non bisogna sottovalutare anche rischi per il sistema linfatico oppure al sistema immunitario. Pulizia sempre ma con un occhio di attenzione alla salute, perciò al primo campanello di allarme meglio relazionarsi con uno specialista medico. Le nostre ascelle devono essere profumate ma ciò non vuol dire esagerare altrimenti i rischi sono ben altri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Deodorante rischioso?

Non bisogna fare tutta di un’erba un fascio perché ci sono deodoranti ricchi di sostanze chimiche nocive ma altri che sono amici per la pelle. Chi ha curiosità a conoscere quali ingredienti contiene il deodorante nel cassetto basta dare un’occhiata all’etichetta.

Mettiamo sempre il deodorante ma bisogna anche disintossicare le ascelle per evitare problemi più seri

Le tossine più comuni contenute nei deodoranti sono 5. Ora facciamo una piccola panoramica in modo da rendere noto ai Lettori quali sono gli ingredienti più dannosi.

Prima di tutto l’alluminio che potrebbe creare problemi alla nostra salute incuneandosi nei linfonodi presenti nella regione ascellare. Poi esiste il glicole propilenico che mette a rischio di allergie e immunotossicità.

La formaldeide, una sostanza chimica che in natura serve per conservare i corpi dei defunti. Infatti questa sostanza uccide i germi.

Poi esistono i ftalati sostanze chimiche che possono squilibrare gli ormoni come perturbatori endocrini. Infine parliamo dei parabeni che possono creare squilibrio nei nostri ormoni. Logicamente tutti i deodoranti che hanno questi prodotti sono sicuri perché contengono una ridottissima percentuale innocua per la salute.

Perché abbiamo bisogno di una disintossicazione delle ascelle

Visto che, effettivamente, ci sono queste sostanze chimiche e tossiche all’interno dei deodoranti abbiamo un valido motivo per disintossicare le ascelle. Facendo questo passaggio sul corpo le sostanze chimiche dannose verranno combattute in modo naturale. Perciò, indichiamo un rimedio “detox” per le ascelle da fare a casa in poco meno di 30 minuti. Prendere 1-2 cucchiaini di acqua, 1 cucchiaio di aceto di sidro di mele lo stesso per l’argilla di bentonite. Mettere insieme tutto e mescolare fino ad arrivare ad una sostanza cremosa.

Ora con un panno o con le dita stendere il composto sulle ascelle in modo uniforme. Questa crema deve agire per un arco di tempo di 10-20 minuti. Dunque, per chi non l’ha mai fatto questo sistema detox vale la pena provare. Logicamente attenzione prima a verificare eventuale sensibilità agli ingredienti. Perciò meglio iniziare prima su una piccola parte dell’ascella.

Il trattamento bisogna ripeterlo una volta ogni due settimane per disintossicare le ascelle.