Fare la lista della spesa si rivela spesso un delicato gioco di equilibri. Vogliamo acquistare alimenti sani, ma anche semplici e veloci da cucinare, e naturalmente non troppo costosi. Sono pochi gli alimenti al supermercato che possiedono tutte queste caratteristiche: un cibo sano, semplice da cucinare e poco costoso. Ma in realtà questo cibo c’è, si tratta di una verdura che sempre più italiani scelgono di mettere in tavola. Non solo, ma sarebbe particolarmente indicato per le donne non più in età fertile grazie alle sue proprietà nutritive. Vediamo di quale verdura stiamo parlando.

Mettiamo nel carrello queste verdure poco costose e semplici da cucinare particolarmente consigliate alle donne in menopausa

Di quale verdura si tratta? Stiamo parlando dei germogli di soia. Proprio così: gli umili germogli di soia, spesso relegati in un angolo del supermercato, sarebbero in realtà una vera bomba di salute, soprattutto per alcune categorie. In particolare, i germogli di soia sarebbero particolarmente indicati per le donne in menopausa. I germogli contengono infatti dei fitonutrienti chiamati isoflavoni. Gli isoflavoni, seppur sostanze vegetali, sono strutturalmente simili agli estrogeni. Gli isoflavoni aiuterebbero a contenere gli effetti collaterali negativi della menopausa, a ridurre i livelli di colesterolo, e a proteggere le cellule dall’ossidazione, caratteristica particolarmente importante dopo una certa età. Dunque mettiamo nel carrello queste verdure poco costose e semplici da cucinare particolarmente consigliate alle donne in menopausa.

Aiuterebbero a mantenere giovani anche pelle e capelli

Gli isoflavoni, contenuti appunto nei germogli di soia, aiuterebbero a mantenere giovani anche pelle e capelli, contribuendo a contrastare gli effetti dell’invecchiamento. Non solo, ma sarebbero anche un toccasana per ossa e articolazioni, che proprio dopo la menopausa corrono il rischio di indebolirsi più facilmente. Insomma, un prezioso alleato da integrare nella nostra dieta. Ma vediamo qualche consiglio su come cucinarli al meglio.

Come introdurli nella dieta

È consigliabile consumare i germogli di soia cotti, in modo da eliminare con la cottura i fitati, sostanze che in grandi quantità potrebbero compromettere l’assunzione di certi nutrienti. Fortunatamente, cuocere i germogli di soia è semplice e veloce. Basta una bollitura o una cottura al vapore se siamo di fretta. Così cotti, i germogli sono buonissimi nelle insalate e nei contorni. Ma sono anche ottimi ingredienti per piatti caldi. Aggiungiamoli ad esempio alla minestra, ma saltiamoli anche in padella insieme a piselli, fagioli, zucchine, peperoni, melanzane o qualsiasi altra verdura. Buonissimi anche come condimento per la pasta, da unire al nostro sugo preferito.

Non siamo obbligati ad acquistarli al supermercato. Infatti, ecco una semplicissima guida su come produrre i germogli in casa.