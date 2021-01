Ecco una classica ricetta della nonna che soddisferà quei momenti in cui si ha voglia qualcosa di buono e di leggero. Non è difficile da preparare ed è una ricetta che si può preparare a casa facilmente. Mettiamo allora in tavola un golosissimo budino di banane tutto fatto in casa.

Un budino di banane

Questo budino ha due vantaggi. Il primo è che è una vecchia ricetta della nonna molto versatile e adatta a creare un dessert semplice e gustoso sia dopo un pranzo impegnativo, che per un momento di relax. Il secondo è che di ricette a base di banane, non ce ne sono molte. Potrebbe essere un’idea provare a realizzare quest’ottimo budino alle banane.

Ingredienti

100 gr di burro; 125 gr di zucchero; 3 uova; 120 gr di farina di granoturco; 500 gr di panna; 7 banane; Sciroppo d’arancia o di lampone;

Preparazione

In una ciotola si versano 100 gr di burro fuso a cui si aggiunge lo zucchero. Si amalgama bene fino a dare al composto l’aspetto di una crema.

Quindi si uniscono i tuorli d’uovo, da versare uno per volta, e la farina di mais. Si lavora ancora il composto, e si aggiunge la panna e 3 chiari d’uovo montati a neve.

Sbucciamo 4 banane e tagliamole a fettine, versandole nel composto. Con una frusta cerchiamo di amalgamare bene il tutto.

Ungiamo bene uno stampo e versiamoci dentro il composto, mettendolo sul fuoco per una cottura a bagnomaria oppure in forno a temperatura moderata per 40 minuti. Quando ci sembra pronto, si toglie dal forno e si lascia raffreddare, per poi adagiarlo delicatamente sul piatto di portata, togliendolo dallo stampo.

Mettiamo in tavola un golosissimo budino di banane tutto fatto in casa

Finiamo la preparazione mettendo ad intiepidire 3 cucchiai di sciroppo di lampone o di arancia. Si tritano ancora finemente 3 banane e si uniscono allo sciroppo caldo. Versiamo il tutto sul budino che giace sul piatto di portata, e il budino alle banane e ben che pronto per essere gustato.

Una ricetta tradizionale della nonna da non far mancare in questo Carnevale che si avvicina.

Ecco un’altra ricetta della nonna per il Carnevale: la ricetta originale del 1800 delle lasagne alla bolognese.