Con l’arrivo della stagione calda, molti di noi sono alla ricerca di un metodo efficace per rinfrescarsi. Non esporsi al sole nelle ore più calde e usare i condizionatori quando necessario sono due delle regole più preziose per non soffrire durante l’estate. La terza regola è, ovviamente, quella di rimanere idratati. Se però ci siamo stufati di bere sempre acqua, e non vogliamo esagerare con le bibite zuccherate, perché non provare qualcosa di nuovo? Si tratta di un drink facilissimo che possiamo preparare in poche mosse. Basta un solo ingrediente per rinfrescarci e donarci un momento di relax.

Mettiamo due foglie di questa pianta nel bicchiere per un drink dissetante e profumato

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della famosa limoncina, anche chiamata cedrina o verbena. La limoncina ha un profumo simile a quello del limone, da cui il suo nome. È una pianta molto comune in orti e giardini di tutta Italia, e per una buona ragione. È profumatissima e ricca di proprietà benefiche. La limoncina, infatti, ha un effetto rilassante e calmante, oltre ad avere proprietà digestive. Un drink alla limoncina sarà quindi perfetto per rinfrescarci dopo il pasto. Mettiamo due foglie di questa pianta nel bicchiere per un drink dissetante e profumato. Ma vediamo subito come prepararlo.

È facile preparare una bevanda fresca

La preparazione è molto semplice: prepariamo un bicchiere di acqua fredda con abbondante ghiaccio. Aggiungiamo qualche foglia di limoncina e mescoliamo. Se preferiamo trasformare la nostra acqua in una bibita, possiamo fare un infuso di limoncina e poi aspettare che si raffreddi per berlo con abbondante ghiaccio. Possiamo anche aggiungere del succo di limone appena spremuto e dello zucchero per una bevanda che verrà sicuramente apprezzata anche dai più piccoli. Un altro consiglio per utilizzare la limoncina: possiamo produrre un ottimo olio aromatico mettendo alcune foglie ben asciutte all’interno dell’olio di oliva. Ma la limoncina è ottima anche per preparare un liquore. Ecco la ricetta per preparare in casa un profumatissimo liquore di limoncina.