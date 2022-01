È importante dare valore al nostro look quando usciamo per andare al lavoro o per un incontro con amici perché la prima impressione conta.

Dovremmo impiegare tutto il tempo necessario per prepararci, facendo attenzione al trucco e curando soprattutto gli occhi, che sono, insieme alle mani, il primo biglietto da visita.

Ecco perché potrebbe servire conoscere questo incredibile metodo per applicare efficacemente l’eyeliner e ottenere dei risultati straordinari senza fatica.

Anche le labbra sono un dettaglio di cui tener conto, soprattutto quando andiamo a prendere un caffè o ad un pranzo insieme ad altre persone.

Ma mettiamo da parte il rosa e viola, in questo periodo ci sono altre tonalità che stanno spopolando. Per prima cosa, però, dovremo prenderci cura delle labbra.

È importante curare le labbra soprattutto in questo periodo freddo dell’anno che può causare screpolature e taglietti fastidiosi. Esistono infatti dei rimedi naturali a portata di mano per rendere le labbra morbide senza spendere prezioso denaro.

Dopodiché, potremo valutare quale rossetto indossare per essere impeccabili e sempre alla moda.

Mettiamo da parte il rosa e viola perché sono questi i colori del rossetto che stanno spopolando ad ogni età

In questo inizio 2022 stanno spopolando i rossetti di tonalità scura. Una in particolare si abbina perfettamente ai capi scuri e ad ogni tipologia di viso. Si tratta del marrone, che è tornato alla ribalta direttamente dagli anni ’90 accontentando sia le giovani ragazze che le signore.

La nuance cioccolato, che è un misto tra il marrone scuro e quello di color ciliegia, è molto in voga perché si adatta perfettamente alle tonalità invernali. Altrimenti, se non amiamo le tonalità scure, potremmo sempre optare per il rossetto nude che dà un aspetto molto più al naturale.

È importante però che la nuance che andiamo a scegliere sia leggermente più scura delle nostre labbra per creare contrasto.

Per chi vuole osare

Sta spopolando anche il rossetto nero in questo periodo dell’anno ma non tutti si sentono a proprio agio con un colore così forte. Generalmente chi decide di indossarlo sceglie un’occasione speciale come una serata tra amici, invece che al lavoro.

L’importante però è ricordarci che, a prescindere dal colore che decidiamo di indossare, dobbiamo sentirci a nostro agio a priori, dando la priorità ai nostri gusti.

Lettura consigliata

Per profumare i capelli in modo naturale basta questo prodotto che spesso utilizziamo sul bucato e per deodorare casa