I sentori delle erbe aromatiche e il gusto degli spinaci si sposano bene all’interno dei ravioli, per un piatto che può rallegrare una giornata da passare con qualche amico o una domenica autunnale. Perciò, senza indugi, mettiamo a tavola ravioli di spinaci, ricotta ed erbe aromatiche.

Le proprietà salutari del piatto

Gli spinaci cominciano a esserci sui banconi della frutta e verdura. Sono, in ogni caso, sempre disponibili al supermercato. Queste verdure sono alleate preziose della salute, perché contengono moltissimi carotenoidi, come la luteina, importanti per la nostra vista. Ma sono anche utili per combattere i radicali liberi, fonte di non pochi danni all’organismo. Sono ricchi anche di quercetina un importantissimo protettore del sistema immunitario, antiossidante e antinfiammatorio. Inoltre, a livello culinario, abbinare la ricotta con le erbe aromatiche, aiuta a ridurre l’uso del sale e arricchisce l’impasto di fibre.

La preparazione

Si passa al setaccio la ricotta fresca e si unisce a timo, basilico ed erba cipollina. Si aggiunge una scorzetta di limone, per un tocco fresco e profumato. Per l’impasto si preparano 150 g di farina di grano tenero, insieme a semola di grano duro e si frullano insieme a degli spinaci, il tutto legato con due uova. Preparata la pasta, si tagliano i ravioli. Si possono usare anche forme a fantasia, che si vendono nei negozi. Mettiamo a tavola senza indugi ravioli di spinaci e ricotta con erbe aromatiche.

La cottura

Una volta pronti i ravioli, si gettano in acqua bollente e si sala a gusto. Per il condimento, si scalda del burro in padella, si unisce un po’ d’acqua di cottura della pasta e quelle stesse erbe che formano l’imbottitura del raviolo. Si può aggiungere un pò di grana se si desidera. Scolati i ravioli, si condiscono con il condimento che è stato preparato e si impiattano. Una vera bontà per rallegrare una giornata ottobrina.

