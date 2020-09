Conosci le noci saponine? Sono il frutto di un albero originario dell’India, il Sapindus Mukorossi. Se non ne hai mai sentito parlare, sarai sorpreso di scoprire che sono molto utili in casa. Ti abbiamo incuriosito? Metti queste noci in lavatrice e scopri cosa succede!

Perché usare detersivi naturali

L’acqua è un bene prezioso, sia per l’uomo che per gli esseri viventi che popolano il nostro pianeta. Eppure, questo patrimonio è sempre più minacciato dall’inquinamento idrico. Le cause di questo tipo di inquinamento sono molteplici. Fra queste, vi è anche l’uso dei detersivi chimici che usiamo in casa, inclusi quelli per il bucato in lavatrice.

C’è però una buona notizia: esistono molti prodotti naturali e fai-da-te che puoi usare per sostituire i detersivi chimici. In alcuni casi, optare per questi metodi può permetterti anche di risparmiare!

Oggi vogliamo parlarti di un trucchetto poco conosciuto: usare le noci saponine per fare il bucato. Questi particolari frutti essiccati, al contatto con l’acqua calda, hanno un effetto sorprendente: rilasciano le saponine, sostanze naturali dalle proprietà detergenti, disinfettanti e antibatteriche.

Il vantaggio di usare le noci saponine è che sono biodegradabili e non inquinanti. Inoltre, contrariamente a molti detersivi chimici, sono ipoallergeniche: puoi quindi usarle per lavare i vestiti di chi ha la pelle sensibile e dei bambini.

Come usare le noci saponine

Puoi trovare le noci saponine nei negozi di prodotti biologici o online. Non farti spaventare dal prezzo del sacchetto, che potrebbe sembrarti elevato. Bastano infatti poche noci per ogni lavaggio, e non bisogna buttarle via appena finito il ciclo della lavatrice!

In particolare, il numero di noci necessarie dipende dal livello di sporcizia del bucato. Se i vestiti da lavare sono molto sporchi, usa 8 noci. Per un bucato poco sporco, bastano 4 noci. Per una via di mezzo, puoi usare 6 noci.

Ti basterà spaccarle, inserirle in un sacchettino di cotone o una calza annodata, e metterle nel cestello della lavatrice assieme ai vestiti sporchi. Tutto qui!

Il sacchettino contenente le noci può essere utilizzato per più lavaggi. Se lavi a basse temperature, puoi usare le stesse noci per 4 o 5 volte. Altrimenti, usa lo stesso sacchettino per 2 o 3 lavaggi ad alta temperatura.

Alcuni lamentano che le noci non sono efficaci su macchie ostinate. In questo caso, puoi aggiungere del bicarbonato.

Ora che sai come usare le noci saponine, che aspetti? Metti queste noci in lavatrice e scopri cosa succede!