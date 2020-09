Metti latte e miele sul viso e guarda che succede, il risultato è inaspettato. La cosmesi fai da te è spesso considerata inutile o persino dannosa. C’è da dire che quest’affermazione non è del tutto scorretta. La verità sta nel mezzo. Un uso consapevole di alcuni alimenti può effettivamente recare benefici alla salute. In un precedente articolo ti abbiamo spiegato perché non dovresti utilizzare una maschera per il viso alla cannella senza prima aver fatto un piccolo test. Come attestato da diversi esperti di dermatologia (si pensi a Doris Day, dermatologa newyorkese) alcune maschere possono effettivamente essere utili, altre inutili o dannose. Pensare che l’intero ambito della cosmetologia fai da te sia anti-scientifico, infatti, è sbagliato. Bisogna solamente saper discernere il vero dal falso. Il rimedio che vi consiglieremo deve essere applicato una volta alla settimana e non funge da sostitutivo di una regolare pulizia del viso giornaliera, bensì da coadiuvante.

Per realizzare una maschera per il viso idratante e con un lieve effetto anti-infiammatorio, e quindi di lenire sfoghi cutanei di scarsa entità, ti serviranno mezzo bicchiere di latte, un cucchiaio da tavola di miele, mezzo bicchiere d’acqua e mezza tazza di farina d’avena macinata cruda. Devi miscelare gli ingredienti in una piccola ciotola, per poi mettere a cuocere l’intruglio a temperatura media, dopo averlo travasato in una pentola. Probabilmente non otterrai lo stesso effetto dei prodotti cosmetologici a base di farina d’avena, ma puoi ugualmente provare. Dovresti comunque ricavarne i benefici sopra descritti.

Prima di spalmare la maschera sulla pelle del tuo viso, assicurati che la sua temperatura sia tiepida e non calda, onde evitare di scottarti. Come sempre, fai un test su una porzione della tua mano prima di applicarla sul volto. Una volta fatto ciò, tienila in posa per 15 minuti circa e poi risciacquala. Ricorda che è una maschera e non uno scrub, quindi non devi sfregarla sul volto!