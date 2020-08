Metti la birra sui capelli? Ecco le conseguenze. Chi non si è mai fatto una bella birra in spiaggia. Ma avete mai pensato a metterla in testa?

La birra è una bevanda alcolica che si ottiene a partire da un liquido a base di malto d’orzo, che viene detto mosto. Il quale viene fatto fermentare e viene aromatizzato con il luppolo. È ricca di interessanti proprietà che si rivelano utili ai capelli. Clicca qui se vuoi sapere come proteggere i capelli dal sole e dal mare.

Metti la birra sui capelli? Ecco le conseguenze

La birra infatti ha tantissimi benefici per i tuoi capelli. Li schiarisce, li rende lisci, sono più voluminosi ed se avete dei problemi di forfora la birra elimina anche quella. Sembra veramente essere il rimedio perfetto da usare per avere dei capelli perfetti.

Capelli più chiari

Per avere dei capelli più chiari il procedimento infatti è molto semplice. Dopo che vi siete lavati e avete lavato i capelli basterà bagnarli con la birra e farli poi asciugare al sole. Il risultato? Saranno dei bellissimi capelli color oro. Unica cosa a cui dovrete fare attenzione è l’odore di birra che poi vi rimarrà sui capelli.

Capelli cento volte più lisci

Avete mai pensato di usare la birra per avere i capelli lisci? Be’ da oggi si. Seguite bene il procedimento. Per avere i capelli più lisci, mettete la bevanda all’interno di un contenitore spray. Successivamente, accertatevi di avere i capelli puliti, e quindi spruzzate la birra su tutta la chioma. Infine, tamponate i capelli con un asciugamano e aspettate alcuni minuti prima di risciacquare. E il gioco è fatto.

Eliminare la forfora

La birra può essere utilizzata anche per rimuovere la forfora visibile. Lavate i capelli con il vostro solito shampoo. Versate poi un po’ di birra sui capelli e massaggiate la cute. Lasciate agire la birra per circa 15 minuti e quindi risciacquate e procedere con il vostro normale balsamo per capelli.