Metti il sale nello shampoo e scopri tutti i suoi benefici. La cura dei capelli è un momento unico e quando si vedono brillanti e sani ci si sente veramente soddisfatti. I capelli soprattutto per le donne sono una parte molto importante del corpo. Infatti in media le donne vanno dal parrucchiere circa due volte al mese per essere sempre in ordine o per nascondere quella fastidiosa ricrescita. Non solo dal parrucchiere, ma anche a casa le donne si prendono cura dei propri capelli, con maschere ad hoc per ogni tipo di capello. Da quelli tinti a quelli chiari, passando per quelli fragili e deboli. Ma c’è un elemento che si trova nella nostra cucina che è fantastico per la cura dei nostri capelli.

Per chi ha i capelli grassi l’utilizzo del sale è un rimedio fantastico per levare l’olio dei capelli. Infatti basta aggiungere 2-3 cucchiai nel tuo shampoo e lavarti i capelli. Il sale marino è ottimo anche per la crescita dei capelli. Nel caso in cui si soffra di alopecia o perdita di capelli, è possibile utilizzare, questo tipo di sale per stimolare la crescita naturale dei capelli. Basta lavare i capelli come fai normalmente e massaggiare il cuoio capelluto con sale marino per circa 10-15 minuti, lo so può sembrare tanto, ma i risultati si vedranno. Infine il sale è fantastico anche per la fastidiosa forfora che vi ritrovate spesso sulle spalle.

Il sale può stimolare la circolazione ed eliminare la pelle morta, proteggendo il cuoio capelluto dalla crescita dei funghi. È necessario dividere i capelli in sezioni e cospargere 1-2 cucchiaini di sale sul cuoio capelluto, massaggiando delicatamente con le dita bagnate per 10 minuti. Quindi lava i capelli come fai di solito. Vedrai il risultato!