Metti dell’olio d’oliva sul tuo viso e guarda cosa succede, scoprirai un trucco geniale. Sapevi che l’olio d’oliva è ricco di acido oleico, che è un ottimo nutriente per la tua pelle? E che grazie ad alcune sue componenti ha delle proprietà antiossidanti ed antinfiammatorie? Queste sono solo alcune delle sue qualità, dal momento in cui è anche capace di lenire irritazioni e arrossamenti. Non è un caso che sia presente all’interno di numerosi cosmetici per la cura delle mani, del viso e del corpo. Anche puro, tuttavia, è un vero e proprio toccasana per la pelle. Ricorda di acquistare dell’olio extravergine di oliva certificato e di conservarlo in un luogo fresco e buio.

Prima di andare a dormire, sicuramente ti sarai trovata molto spesso ad armeggiare con degli struccanti, che siano sotto forma di lozione per il viso o di apposite salviette. Leggendo quest’altro articolo verrai a conoscenza del motivo per cui rimuovere accuratamente il make-up è molto importante. Ebbene, sappi che utilizzare l’olio di oliva ti consentirà di farlo in maniera semplice, economica e veloce. Se vuoi ottenere un effetto anti-brufoli, puoi aggiungerci qualche goccia di succo di limone, per poi risciacquare. Quindi, al posto di mettere del detergente su un dischetto di cotone, prova con quest’alternativa. In questo modo, non avrai più bisogno di spendere soldi per fare qualche cosa che, invece, puoi fare con ciò che hai in casa.

Quindi, se metti dell’olio di oliva sul tuo viso, potrai anche effettuare una pulizia più accurata. Se sceglierai invece di applicare la miscela che ti abbiamo suggerito, avrai anche altri risultati degni di nota. Si ricorda che il succo di limone non è in grado di combattere l’acne in senso stretto. Infatti, solo uno specialista potrà consigliarti una terapia adeguata.