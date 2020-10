La cipolla va in frigo oppure deve stare fuori? Qual è il modo migliore per conservarla? Quando si tratta di conservare i cibi abbiamo sempre dei forti dubbi. Anche perché al supermercato li troviamo in un modo, mentre a casa li conserviamo in tutt’altro. Famoso il caso delle uova oppure del caffè. Insomma spesso su come si conservano i cibi o ci lasciamo guidare dal sentimento oppure dalle nostre abitudini. Ci sono però in realtà delle regole che a volte sarebbe meglio seguire.

Metti della cipolla in dei collant vecchi e guarda cosa accade

Se avete dei vecchi collant che dovete buttare non fatelo, perché vanno a braccetto con le cipolle. Le donne lo sanno benissimo, il collant è un prodotto commerciale molto bello, ma allo stesso tempo molto fragile. Basta infatti anche solo una semplice unghia per romperlo. E sicuramente non è il caso di andare in giro con i collant rotti. Ma potete tranquillamente riutilizzarli con del riciclo creativo, e questa volta anche utile.

Perché i collant?

Se metti della cipolla in dei collant questa infatti non si rovinerà. La cipolla è un alimento molto delicato che se conservato male potrebbe creare delle muffe. Però è difficile dire addio ai sughetti con il soffritto di cipolla. Se ad esempio il frigo è troppo freddo, la cipolla tenderà a marcire prima del dovuto e sarebbero soldi buttati. Invece, se la teneste fuori dal frigo, magari in balcone, all’interno a dei collant vecchi, questa non vi deluderà. Nessun problema se non avete collant vecchi, potete usare anche un retina. Quindi se tenete le vostre cipolle in frigo toglietele subito per evitare che queste ammuffiscano. Invece scegliete dei vecchi collant che avete in casa al suo posto. Dunque metti della cipolla in dei collant vecchi e guarda cosa accade.

Approfondimento

Come tagliare la cipolla senza piangere.