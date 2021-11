Spesso durante il periodo freddo viene proposto, e con buona ragione, il risotto come piatto principale per pranzi e cene. Sul gusto irresistibile di questa portata non possiamo assolutamente mettere bocca ma, tuttavia, potremmo ingolosire il lettore con un’alternativa.

Se infatti abbiamo voglia di dare una piccola scossa alle nostre abitudini in cucina potremmo sostituire il riso con l’orzo. Questo è tra i cereali più antichi del Mondo e sembra che le sue origini risalgano addirittura a 6.000 anni fa. Oggi ne vedremo le caratteristiche e come impiegarlo.

Quali tipi di orzo

L’orzo è disponibile in commercio in 3 versioni: integrale, mondato e perlato. Il primo è quella che presenta il maggior numero di valori nutrizionali in quanto non viene trattato meccanicamente. Tuttavia, questo tipo di orzo ha lo svantaggio di essere difficilmente reperibile e di avere tempi di cottura molto lunghi. L’orzo mondato invece è quello più diffuso e, sebbene venga leggermente trattato, mantiene praticamente inalterate le proprietà con il vantaggio di avere tempi di cottura sensibilmente più brevi. Il terzo infine è quello che viene sottoposto a processi di sbiancamento ed è quello che presenta un minor apporto di valori nutritivi.

Proprietà

L’orzo vanta il pregio di essere un cereale dal potere saziante data la sua capacità di gonfiare rapidamente. Non a caso viene indicato nelle diete per ridurre le quantità di cibo durante i pasti. Questo cerale è ricco di fibre, caratteristica grazie alla quale sembrerebbe utile nel regolare i livelli di colesterolo. Infine, sembra che questo piccolo cerale sia amico dell’apparato gastro intestinale grazie alle sue qualità emollienti ed antinfiammatorie.

Metteremo da parte il risotto perché questo cereale sarà la più grande sorpresa in cucina

Questo fantastico cerale può essere impiegato in cucina in molti modi, ma uno che lascia veramente a bocca aperta è il cosiddetto “orzotto”. Questo non è altro che la versione del risotto ma realizzata con l’orzo.

Questo a fine cottura risulterà comunque morbido e avvolgente ma avrà un sapore più intenso e, se vogliamo, più rustico. Esattamente come il risotto, faremo tostare l’orzo in pentola per poi cominciare la cottura sfumando con brodo. Giriamo costantemente per tirare fuori l’amido e aggiungiamo ulteriore brodo al bisogno per ultimare la cottura, esattamente come il risotto.

A termine della cottura, mantechiamo con del burro gelato e serviamo in tavola.

Questo tipo di sapore si sposa divinamente con qualsiasi accompagnamento, che sia di carne, pesce o verdure.

Abbinamento da 1.000 e una notte

Per realizzare un piatto eccellente potremmo optare per l’abbinamento con della zucca, una fonduta di gorgonzola e delle noci. Idea semplice e rapida per un piatto sbalorditivo.

