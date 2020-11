Lo zucchero è fantastico dei dolci o nel caffè. Ma non solo. Infatti è stato svelato il motivo per cui bisogna mettere lo zucchero nel posacenere. Il motivo è geniale oltre che molto, ma molto utile. Spesso si pensa che ad esempio solo il bicarbonato oppure l’aceto siano quei due elementi che se usati in casa la renderanno pulita, bella e profumata. Ebbene no, perché ne esistono molti altri, che vale assolutamente la pena scoprire. E questo è il caso dello zucchero. Infatti mettere un po’ di zucchero nel posacenere salverà la giornata di ogni fumatore. Oppure di colui che non fuma, ma abita con uno che fuma.

Una vita più dolce

Una vita più dolce in tutti i sensi. Perché mettere un po’ di zucchero nel posacenere salverà la giornata. D’inverno chi fuma ed è molto pigro tende a fumare in casa, ma non c’è cosa più brutta e malsana da fare. In questo modo mobili, divani e pareti assorbiranno l’odore di fumo, ma anche i vestiti e capelli. Insomma se si fuma in casa, il passo dal diventare una ciminiera è veramente breve. Ma ci sono dei metodi che possono limitare la diffusione dell’odore in giro per casa. Infatti oltre a spruzzare dei prodotti acchiappa odori, che però bisogna comprare al supermercato, esistono dei semplici rimedi fai da te. Ad esempio uno di questi è proprio lo zucchero nel posacenere.

Infatti se si mette dello zucchero nel posacenere, questo assorbirà la puzza e i residui di fumo. In questo modo sarà possibile dire addio a cattivi odori in giro per casa. È possibile anche mettere le bucce di mandarino sul termosifone, perché diffonderanno un ottimo odore per casa. Altra cosa molto importante è lavare bene il posacenere almeno una volta a settimana.

Approfondimento

Da provare anche il bicarbonato nel posacenere.